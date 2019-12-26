Розчленував професор-кат: у Росії знайдено останки убитої студентки

Останки розчленованої аспірантки із Санкт-Петербурга Анастасії Єщенко, яку вбив професор історії Олег Соколов, знайшли через півтора місяці пошуків.

Про це повідомляє "Фонтанка". За даними адвокатеси Олександри Бакшеєвої, що представляє інтереси матері загиблої, останки виявили в межах Санкт-Петербурга.

"Експертиза ще не проведена, стверджувати достовірно ми не можемо. Але імовірно – так, це частини тіла Анастасії", – уточнила правозахисниця.

У Росії знайдені останки Анастасії Єщенко Московский комсомолец

Нагадаємо, після вбивства водолази зуміли витягти з Мойки та пов'язаних із нею водойм кілька мішків з останками потерпілої, не знайденими залишалися ноги.

За версією слідства, в ніч на 8 листопада 2019 року історик Олег Соколов вбив і розчленував Єщенко у своїй квартирі на набережній Мойки і за добу виніс останки по частинах, намагаючись втопити в річці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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