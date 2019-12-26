Розчленував професор-кат: у Росії знайдено останки убитої студентки

Останки розчленованої аспірантки із Санкт-Петербурга Анастасії Єщенко, яку вбив професор історії Олег Соколов, знайшли через півтора місяці пошуків.
Про це повідомляє "Фонтанка". За даними адвокатеси Олександри Бакшеєвої, що представляє інтереси матері загиблої, останки виявили в межах Санкт-Петербурга.
"Експертиза ще не проведена, стверджувати достовірно ми не можемо. Але імовірно – так, це частини тіла Анастасії", – уточнила правозахисниця.
У Росії знайдені останки Анастасії Єщенко
Московский комсомолец
Нагадаємо, після вбивства водолази зуміли витягти з Мойки та пов'язаних із нею водойм кілька мішків з останками потерпілої, не знайденими залишалися ноги.
За версією слідства, в ніч на 8 листопада 2019 року історик Олег Соколов вбив і розчленував Єщенко у своїй квартирі на набережній Мойки і за добу виніс останки по частинах, намагаючись втопити в річці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити у річці рюкзак із відрубаними жіночими руками.
На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив із дрібнокаліберного обріза і сховав тіло у своєму будинку.
Соколов спершу стверджував, що вистрілив із гвинтівки під час сварки через ревнощі студентки до дітей коханого від попередніх шлюбів. Однак з'ясувалося, що смерть настала уві сні – о 2:00 ночі.
Наступного дня вчений приймав у гостях друзів, але вони нічого не помітили. Потім професор вирішив розчленувати труп.
Пізніше у мережу потрапило відео, на якому видно, як Соколов позбувався тіла вбитої ним студентки.
Викладач із Пітера хотів стратити себе на очах туристів у Петропавлівській фортеці. Зробити це він мав намір у костюмі Наполеона.
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Дівчину поховали у закритій труні. На прощання прийшли кілька сотень людей: знайомі сім'ї, сусіди, представники місцевої влади. Вони принесли багато квітів. Фото і відео з похорону можна подивитися за посиланням.
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