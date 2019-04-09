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Знайдений артефакт! У таємниці перевалу Дятлова трапився прорив

1.8тЧитати матеріал російською

Відомий московський адвокат Євген Чорноусов під час однієї з експедицій на перевал Дятлова знайшов частину ракети. Артефакт тепер вимагають долучити до справи про загибель туристів 60 років тому.

"Це двигун ракети. Он там видно сопла, тут написаний заводський номер. Тобто підтвердження того, що там був полігон. Або, краще, майданчик падіння", – цитує його слова ОТВ.

Дослідник вважає, що в лютому 1959 року уральських туристів на чолі з Ігорем Дятловим загубила аж ніяк не стихійна сила, як зазначено в кримінальній справі. Уламки ракет неподалік від гори Отортен учасники експедицій бачили неодноразово.

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Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

Архівне фото

Чорнусов має намір "дійти до президента" у разі, якщо артефакт не оформлять як речовий доказ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти заявили, що теорію про те, ніби групу Дятлова на злощасному перевалі на Уралі 60 років тому вразили отруйні випаровування, підтверджує той факт, що першими там загинули найміцніші туристи.

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Росія
Тег
Новини Росії
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