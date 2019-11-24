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24 листопада • оновлено в 16:03
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"Змусять замовкнути?" Відомий політик передрік масові арешти в Росії

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Росіян, які репостять тексти ЗМІ, визнаних іноземними агентами в Росії, або ж отримують гонорари за свої статті і книги, випущені за кордоном, будуть штрафувати або ж саджати в тюрму.

Про це OBOZREVATEL сказав відомий російський опозиціонер Дмитро Гудков, коментуючи нещодавно прийнятий закон в РФ про іноземних агентів. За його словами, в першу чергу його будуть застосовувати проти опозиціонерів, щоб змусити їх замовкнути.

"За будь-яке вільне слово і будь-яку політичну активність, яка владі не подобається, каратимуть рублем. Поставив лайк, перепостнув якесь повідомлення ЗМІ іноземного агента, або ж отримав гроші за свої книги чи статті – цього досить, щоб тебе звинуватили в тому, що ти іноземний агент. Тут або штраф або посадять", – допустив Гудков.

Іноземні агенти

Іноземні агенти

Відкриті медіа

За його словами, потенційно, іноземним агентом можна зробити кого завгодно, але в першу чергу новий закон працюватиме в політичних цілях.

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"Владі потрібно заткнути політичних опонентів. А наші корумповані та непрофесійні правоохоронці, використовуючи цей механізм, зароблятимуть собі зірочки на погонах, саджаючи людей і за лайки. Треба буде отримати полковника – значить, оштрафують і викриють"10 іноземних агентів", – підсумував він .

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж допустив, що російський військовослужбовець, затриманий ФСБ Росії за підозрою в роботі на військову розвідку України, дійсно міг бути українським агентом.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
російська пропаганда
Особа
Дмитро Гудков
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пипец, какая чушь
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А кто такой Гудков? И почему он так известен вна Украине?
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