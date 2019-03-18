Змушували шукати українців: студентка розкрила виворіт пропагандистської програми на росТБ

Студентка Інституту кіно і телебачення Вероніка Косаткіна розповіла про стажування в російській пропагандистській програмі "Время покажет" на "Первом канале".

У ролику на своєму YouTube-каналі вона зазначила, що головним завданням було шукати українців для зйомок.

"На запитання "Що робити?" щодня я отримувала одну і ту саму відповідь — шукати українців. Я робила розсилки в соціальних мережах, писала друзям, знайомим і навіть дивним хлопцям зі спільноти " Знайомства Україна", — зазначила Вероніка.

"Одного разу мені вдалося знайти українця. Я поставила йому стандартні запитання: "Хто батьки?", "Чим займається?", "Де був під час Майдану?" і "Чий Крим?" Хлопець, зрозуміло, зірвався", — уточнила вона.

Вероніка Косаткіна Скріншот

Студентка додала, що вона потрапила у відділ, який займається пошуком гостей студії, прийняттям дзвінків. У ролику дівчина показала знімальний павільйон програми, кадри з її участю в передачі й історії, записані під час зйомок.

Косаткіна здивована тим, що деякі дівчата працюють у відділі вже декілька років.

"Шукають українців, тримають мікрофон біля рота експертів, які намагаються його вирвати, розшифровують дзвінки, які нікому не потрібні", — розповіла студентка.

Вона підкреслила, щоне розуміє "як вони можуть днями терпіти ту агресивну пропаганду, яку їм ллє у вуха Шейнін".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські пропагандистські ЗМІ пригрозили Україні втратою територій. В ефірі росТБ українців назвали "фашистами", "неонацистами" й заблукалими австро-угорцями".

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