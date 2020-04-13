Обстановка з коронавірусом у Росії змінюється щодня і не в кращий бік, хвороба у пацієнтів стає важкою.

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Як заявив президент РФ Володимир Путін на онлайн-нараді, найближчі тижні багато в чому стануть визначальними для країни (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Путін

"У нас дуже багато проблем, нам тут особливо хвалитися нема чим і ні до чого", – визнав він.

На думку Путіна, зростання кількості заражених коронавірусом в деяких регіонах Росії є результатом нехлюйства місцевих чиновників.

"Я ще раз хочу звернути на це увагу: якщо не буде щось вчасно дороблено (по боротьбі з COVID-19), буду розглядати це як злочинну недбалість. З усіма наслідками, що випливають. Не тільки адміністративного характеру", – попередив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії всього за добу кількість випадків зараження коронавірусом збільшилася на 2558, в результаті чого країна побила черговий антирейтинг щодо інфікування COVID-19.

Глава РПЦ патріарх Кирило назвав коронавірус "божественним промислом", який покликаний зруйнувати ідеали споживчого товариства.

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