Змінює конституцію РФ: у плані Путіна помітили "кримський сценарій"

Зміна конституції РФ і раптова відставка Кабінету міністрів веде лише до збереження президентом Володимиром Путіним контролю за вищою владою в країні.

Таку думку в блозі висловив головний редактор радіо "Ехо Москви" Олексій Венедіктов.

"Транзит, він такий транзит – збереження путінського контролю за вищою владою в Російській Федерації. Можна через Радбез, а можна через Держраду, можна через Раду Федерації, а можна через Держдуму. Як напишемо, так і збережемо. І відставка Медведєва, за здоровим глуздом , це лише збереження непопулярного прем'єра для майбутніх політичних закарлюк", – розповів журналіст.

До путінської поспіху Венедіктов також відніс швидке просування нового прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна.

"А ось чому така швидкість? Давай, давай! Давай новий уряд негайно, давай поправки на всенародне голосування завтра (в квітні! Давай швидше!). Прям як кримський референдум. Чого женемо-то, Володимире Володимировичу? Чи правильніше запитати – що трапилося?" – наголосив журналіст.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиційний політик Леонід Гозман повідомив, що президент РФ Володимир Путін не зміг утримати владу в країні і зазнав поразки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.