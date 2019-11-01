"Змінять смартфони на лопати": в мережі висміяли ідею Путіна про "повернення" в СРСР

У мережі викликала хвилю насмішок дивна ініціатива президента Росії Володимира Путіна. Так, він запропонував відправляти в регіони роз'їзні студентські загони для допомоги місцевому населенню.

Як написав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, відомий військовий блогер Анатолій Штефан (Штірліц), в їх обов'язки входитиме надання медичної допомоги, ремонт доріг і парканів, чистка туалетів і копання картоплі. Молоді люди нібито будуть робити це у вільний від навчання час і оформляться як самозайняті.

"Скоро смартфони і айпади скрепоносні "як же добре було в СРСР" змінять на відра, лопати і граблі... Волаююю", – іронізує Штефан.

Ностальгія за СРСР у Росії Facebook Анатолій Штірліц - блог

У коментарях під постом також розгорнулася бурхлива дискусія, в якій українці яскраво висміяли нові реалії студентської молоді країни-агресора.

"Все повертається на круги своя", "Маразм міцнішає", "Зате на природі, а не вдома перед PS4", – сміються підписники Штірліца.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Павло Казарін вважає, що Путін задумав занурити Україну в хаос заради возз'єднання СРСР. За його словами, поки Європа і Україна мріють повернутися у 2013 рік, коли РФ ще на анексувала Крим і не розпалила військовий конфлікт на Донбасі, Кремль переслідує зовсім інші цілі.

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