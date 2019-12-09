"Змінив рішення за три хвилини": з'явилися невідомі подробиці голосування за анексію Криму

Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який проголосував проти анексії Криму в березні 2014 року, прийняв таке рішення за три хвилини до голосування.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський опозиціонер Дмитро Гудков, який не голосував за це рішення. За його словами, тоді кілька депутатів домовилися не підтримувати анексію Криму і назвати це порушенням міжнародного права.

"Нас було кілька депутатів з консолідованою позицією по питанню Крима. Спочатку ми всі разом домовилися не голосувати і назвати це порушенням міжнародного права. Пономарьов за три хвилини до голосування сказав, що голосуватиме проти. Але я звик, що, якщо ми домовляємося голосувати конкретним чином, то так і робити. Голосування "проти" в той час означало вимушену еміграцію. Саме тому ми вибрали м'яке "ні". Ілля вчинив інакше", – повідав Гудков.

Ілля Пономарьов та Дмитро Гудков www.rfi.fr

В той же час політик не впевнений, що Пономарьов готовий був виїхати з Росії після свого голосування.

"Готовий чи не готовий – далі це вже від тебе не залежить. Може, він думав, що якось проскочить ця справа. Ми втрьох вибрали спосіб не голосувати за анексію Криму. Я не хотів емігрувати, але у мене була конкретна позиція проти, просто м'яко сформульована, назвемо це так. Я відразу це все анексією називав. Так само кажу зараз: з точки зору міжнародного права, безумовно, Крим – це Україна", – запевнив колишній депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Гудков говорив, що ейфорія від анексії Криму в Росії, відома як "Кримнаш", більше не працює на населення Федерації.

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