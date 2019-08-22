"Змінили сенс на протилежний!" Кремль спіймали на черговій брехні

У стенограмі пресконференції президентів Росії Володимира Путіна та Франції Еммануеля Макрона, яку опублікували на сайті Кремля, слова Макрона відтворили неточно чи неповно.

Як написало "Радіо Свобода", оглядач видання Олена Риковцева на своїй сторінці в Facebook звернула увагу на неправильний переклад однієї із фраз Макрона: в розшифровці її сенс був змінений на протилежний (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Макрон сказав, що учасники протесту "жовті жилети" змогли взяти участь у виборах, однак в розшифровці його слова були передані так, що вони "не змогли" балотуватися. Пізніше помилку на сайті Кремля виправили – і в російській версії, і в англійській.

Президенти Росії Володимир Путін і Франції Еммануель Макрон Скріншот

Видання з посиланням на BBC відзначило, що ця помилка в розшифровці на сайті Кремля була не єдиною. Журналісти порівняли оригінал виступу президента Франції і його переклад та з'ясували, що зі слів Макрона "зникли" згадки про вільні вибори.

Глава Франції, відповідаючи на запитання про протести в Москві, сказав: "Ми разом вирішили з багатьма іншими (країнами), що свободи самовираження, думок, зборів і вільного представництва на виборах повинні поважатися нашими демократіями". На сайті Кремля цих слів немає.

Зникла і репліка Макрона про те, що "багато хто занепокоївся і продовжує турбуватися через арешти (людей в Москві) і через їх здатність брати участь у вільних виборах". У перекладі промови французького президента йдеться, що занепокоєння викликають "арешти і так далі, всі ті блокування, які були зроблені з боку правових органів".

А в виправленій репліці про "жовті жилети" також відсутня фраза про те, що влада Франції виступає за те, щоб вони "вільно самовиражалися на виборах, тому що це знижує конфліктність".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков поклав відповідальність за ці неточності на перекладачів-синхроністів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти Росії і Франції Путін і Макрон обговорили вирішення військового конфлікту на сході України. Французький лідер заявив, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімацію" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

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