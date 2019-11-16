Головна Новини
16 листопада • оновлено в 05:50
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Зміни назріли, протест набирає обертів": Каспаров розповів, як перемогти режим Путіна

233
Читати матеріал російською

Російські опозиціонери і правозахисники повинні виступити єдиним фронтом на Заході проти політики свого президента Володимира Путіна, як це було у випадку з радянськими дисидентами проти СРСР.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський опозиціонер Гаррі Каспаров. За його словами, не варто шукати способи мирної трансформації режиму, адже комуністи і гебешники втрачають владу тільки через зовнішній і внутрішньій тиск.

"Зміни в Росії назріли, процеси пішли, протест набирає обертів. Але ми не доб'ємося мети, поки центральна влада не потерпить геополітичної поразки. Це Путін чудово розуміє. Нам всім потрібно виступити єдиним фронтом на Заході проти політики Путіна, як це зробили радянські дисиденти в СРСР. Режими падають тільки від зовнішнього і внутрішнього тиску", – вважає Каспаров.

Володимир Путін

Володимир Путін

24 канал

Політик нагадав, що у своїй політичній роботі за кордоном, наприклад, в питанні посилення санкцій проти Росії, він стикається з позицією російських опозиціонерів бути лояльнішими до режиму.

Новини
Німеччина захистила газопровід Путіна: Польща вибухнула погрозами

"Коли ми намагаємося вимагати від Заходу більш жорстких санкцій, шановні люди з Росії кажуть: "Не треба так жорстко поводитися з Путіним". Але відомі радянські дисиденти категорично вимагали від Заходу не йти на будь-які поступки і ці голоси зіграли свою найважливішу роль в падінні СРСР. Так само має бути і в разі з Путіним", – впевнений він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиційний політик Леонід Гозман заявив, що Кремль розглядає як загрозу режиму будь-який прояв свободи, в тому числі інтернет.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Володимир Путін Гаррі Каспаров
Місце
Росія
Теги
СРСР Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это кто?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги