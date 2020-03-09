Орєшкін пояснив, чому Путін заметушився з Конституцією

Через падіння рейтингу, президент Росії Володимир Путін не балотуватиметься на наступних виборах 2024 року, тому в швидкісному режимі хоче прийняти зміни до Конституції, які дозволять йому керувати Росією вічно.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський політолог Дмитро Орєшкін. На його думку, всі зміни глава РФ хоче узаконити до 2021 року – наступних парламентських виборів в Думу (повний текст блогу читайте тут).

Володимир Путін

"В умовах путінської політики економічного зростання в Росії не буде, тому росіяни все більше будуть розчаровуватися в Путіну. Його рейтинг падає і в таких умовах він не ризикне йти на вибори 2024 року. Тому в швидкісному режимі вирішив провести зміни до Конституції, щоб залишитися при влады вічно. Йому потрібно підстелити юридичну соломку і зробити це треба до 2021 року – наступних парламентських виборів. Зараз Дума абсолютно керована і підконтрольна, може прийняти будь-який закон, який влаштовує Путіна, а після 2021-го бог зна, якою вона буде", – підкреслив Орєшкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку російського опозиціонера і колишнього полковника ФСБ Геннадія Гудкова, зміни в російську Конституцію, запущені з середини січня, пройдуть в два етапи і фактично увічнять владу чинного президента Володимира Путіна.

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