Олігархи, які фактично керували Росією в умовах економічного та політичного хаосу після розпаду СРСР, катапультували в президентське крісло Володимира Путіна, думаючи, що той буде слухняно управляти країною за їхньою вказівкою.

На думку західних ЗМІ, ці особи підвищили його як свою людину, щоб розібратися в країні та привести її до деякої подоби ліберальної демократії, але не очікували, що він протримається більш як один чотирирічний термін. Про це йдеться в статті Daily Mail.

Журналісти переконані: російські олігархи не знали, що Путін до глибини душі був агентом КДБ. За комунізму він "шпигував за Заходом, "підриваючи" його бізнесменів, крадучи промислові секрети, займаючись контрабандою".

Володимир Путін

"Разом уже вони влаштовували свої гнізда через відмивання грошей, хабарництво, шахрайство, брудні фонди та злодійство. Так путінська Росія стала не просто самодержавством, а клептократією", – заявили журналісти.

За їхніми словами, глава РФ зумів зробити все так, що олігархи, які його спонсорують, змушені були йти йому на поступки. Вони працювали на нього, а не навпаки.

"Хоча Росія нібито була демократією, реальність полягала в тому, що влада походила зверху вниз, коли Путін був феодальним монархом, тираном, царем, подібним до Петра І, в оточенні своїх поплічників, його бояр, які були зобов'язані йому своєю вірністю та величезним багатством", – підсумували в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 березня Путін, виступаючи перед Держдумою, підтримав зміни до Конституції, які дозволять йому знову переобратися.

В результаті Держдума РФ проголосувала за правку про перезавантаження президентських термінів в Росії.

З повним текстом історичної промови глави країни-агресора можна ознайомитися тут.