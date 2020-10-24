ЗМІ назвали тих, хто міг зробити "Новачок" для Навального

До розробки хімічної зброї в Росії, зокрема речовини "Новачок", якою отруїли опозиціонера Олексія Навального, причетні центр "Сигнал" у Москві та НДІ військової медицини в Санкт-Петербурзі.

Як йдеться в розслідування груп The Insider і Bellingcat, "Радіо Свобода" і німецького видання Der Spiegel, в "Сигналі" працюють фахівці з інгібіторів холінестерази – вкрай важливого ферменту, який бере участь в передачі нервових імпульсів.

В цьому ж закладі працюють експерти з наноінкапсуляціі – "пакування" частинок речовини в оболонку з іншої речовини. Ця технологія може підвищити ефективність отруйної речовини, замаскувати її присутність в організмі та відкласти початок дії.

Центр "Сигнал" упродовж певного часу входив до складу третього Центрального науково-дослідного інституту Міноборони РФ в місті Шихан Саратовської області. У цьому ж населеному пункті розташовувалась і філія Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології, де, як вважається, розроблялись речовини з групи "Новачок".

Автори розслідування наголошують, що установи в Москві і Санкт-Петербурзі тісно співпрацюють. За їхніми даними, керівник петербурзького Науково-дослідного випробувального інституту військової медицини Сергій Чепур неодноразово дзвонив дослідникам "Сигналу", а також Денису Сергєєву (росіянин з паспортом на ім'я Сергія Федотова) і Олександру Мішкіну ("Олександру Петрову"), яких Великобританія звинуватила в отруєнні колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля в березні 2018 року. Крім того, Чепур брав участь в засіданні в штаб-квартирі Головного управління Генштабу збройних сил Росії (колишнього ГРУ) в лютому 2018 року.

Директор "Сигналу" Артур Жиров і його команда запатентували низку біоактивних добавок і сумішей для спортивних напоїв. Тож слова ймовірних отруювачів Скрипалів Олександра Мішкіна і Анатолія Чепіги ("Олександр Петров" і "Руслан Боширов") про роботу в галузі спортивного харчування в гучному інтерв'ю Маргариті Симоньян були "внутрішньокорпоративним жартом", йдеться в розслідуванні.

Співпраця головуправління Генштабу з розробниками хімічної зброї йде опосередковано через НДІ військової медицини і Сергія Чепура, стверджують розслідувачі, посилаючись на дані біллінгів телефонних розмов.

"І у дзвінках керівництва "Сигналу", і в дзвінках Чепура можна знайти чимало контактів і з високопоставленими офіцерами ФСБ. Таким чином, питання про те, яка з двох силових структур відповідальна за отруєння Навального, поки залишається відкритим", – зазначають автори.

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