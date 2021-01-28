ЗМІ назвали суму, витрачену Росією на підтримку "Л/ДНР"

За останні 20 років Росія витратила на допомогу дружнім режимам і політичні мегапроєкти за кордоном $609 млрд. Серед них і підтримка терористів на окупованому Донбасі.

Як пише "Новая газета", найбільша стаття витрат з "геополітичного пакету" – підтримка лояльних Кремлю політичних режимів: $271 млрд.

Зокрема, на знижки, приховані субсидії і держкредити для України до 2014 року пішло понад $100 млрд.

"Крім того, Росія щорічно витрачає гроші на підтримку невизнаних республік: "ДНР", "ЛНР", Абхазії, Південної Осетії і Придністров'я. Обсяг допомоги за останні 5 років, за нашими оцінками, міг скласти $32 млрд", – йдеться в розслідуванні.

Сюди входять пенсії жителям, безкоштовна електроенергія для підприємств та інші витрати.

"Туди практично все поставляється безкоштовно – за рахунок російських платників податків", – заявив партнер RusEnergy Михайло Крутіхін.

У той же час різна допомога союзній Білорусі обійшлася платникам податків РФ у більш ніж $109 млрд. Близько $100 млрд з цієї суми – надані Мінську знижки на паливо. Ще $9 млрд – держкредити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що Росія витрачала на Донбас до $3 млрд на рік, але вже припиняє фінансування.