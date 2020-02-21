Президент Росії Володимир Путін потрапив у конфузну ситуацію під час свого виступу на засіданні колегії ФСБ РФ 20 лютого.

Відповідне відео з'явилося в мережі. Так, під час свого виступу російський президент в якийсь момент зупинився і почав чіпати мікрофони. По всій видимості, вони відключилися (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін Скріншот з відео

"Злякалися?" – спробував пожартувати Путін. Через кілька секунд мікрофони запрацювали і глава РФ подякував працывникам, які полагодили апаратуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з Путіним трапився конфуз під час інтерв'ю. Він дещо збентежився, коли йому озвучили жарт, який гуляє в мережі.

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