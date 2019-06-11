Злякалися маштабних протестів? У Росії несподівано звільнили відомого журналіста

Журналіста видання "Медуза" Івана Голунова звільнили з-під домашнього арешту, а всі звинувачення проти нього будуть зняті.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев, передає Радіо Свобода.

"Кримінальну справу стосовно журналіста "Медузи" Івана Голунова припинено", — сказав міністр. (Щоб подивитися відео проскрольте до кінця).

Іван Голунов ВВС.сом

"За результатами проведення біологічних, криміналістичних, дактилоскопічних і генетичних експертиз ухвалено рішення про припинення кримінального переслідування громадянина І.Голунова в зв'язку з недоведеністю його участі у скоєнні злочину. Він буде звільнений з-під домашнього арешту, а звинувачення зняті. Матеріали внутрішнього розслідування з підрозділу власної безпеки МВС РФ спрямовані до Слідчого комітету Російської Федерації для оцінки правомірності дій співробітників поліції, які затримали громадянина", — повідомили в прес-службі МВС.

О 20:50 ФСВП повідомила, що з Голунова зняли електронний браслет. Журналіст залишив будівлю МВС після зняття з нього всіх звинувачень у справі про замах на збут наркотичних речовин. Голунов також зробив першу заяву після звільнення.

"Я сподіваюся, що ніхто не опиниться в такій ситуації, як я. Почуваюся нормально, потрібно прийти до тями. Ймовірно, мені доведеться дуже багато працювати, щоб виправдати вашу довіру. Я досі не можу повірити в звільнення. Очікував подальших слідчих дій", – сказав він.

Іван Голунов соцмережі

Іван Голунов скріншот

Іван Голунов скріншот

Скрін-шот

Нагадаємо, журналіста заарештували в Москві 7 червня, за "збут наркотиків". У його квартирі, нібито виявили цілу "нарколабораторію". При цьому вагомих доказів причетності Голунова до наркоторгівлі не виявлено. Відомо, що Іван займався низкою резонансних розслідувань проти корупції та інших порушень закону російською владою. Після протестів журналістів із різних ЗМІ, він перебував під домашнім арештом.

Більшість друкованих федеральних видань вийшло з однаковою першою смугою – "Я/Ми Іван Голунов". У такий спосіб вони висловили свій протест проти переслідування журналістів російською владою.

Російські ЗМІ Новини Спектр

Раніше повідомлялося, що завтра, 12 червня, в День Росії, в Москві анонсували акцію в знак підтримки Голунова. Прес-секретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважав, що вона може перешкодити атмосфері свята. Низка російських телеграм-каналів писали, що арешт був сильно не вигідний Кремлю і винні за нього серед силовиків будуть покарані. Там хотіли припинити переслідування журналіста до 20 червня. У цей день має відбутися пряма лінія з Володимиром Путіним. Винні за арешт серед силовиків будуть покарані.

Гендиректор "Медузи" Галина Тимченко подякувала всім за солідарність у справі журналіста видання Івана Голунова. Поліцейські, які затримали його, відсторонені від роботи на період перевірки, а главу УВС по ЗАТ, де було порушено справу, і начальника управління по боротьбі з наркотиками управління МВС по Москві вирішено звільнити. Клопотання про їх звільнення з посади направлено Володимиру Путіну.

Незабаром також виявилося, що на сайті МВС анулювали новину про затримання Івана Голунова від 7 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російських журналістів вигнали з форуму в Литві. Вони два дні чергували під дверима будівлі, де проходив захід.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.