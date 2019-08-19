Злякалися США? У Держдумі Росії запанікували через протести в Москві

Рада Держдуми Росії створила комісію з розслідування фактів втручання іноземних держав, в тому числі США, у російські вибори і внутрішні справи країни.

Про це з посиланням на свої джерела повідомило РІА Новини. Російські політики підозрюють, що останні мітинги в Москві пройшли за допомогою іноземного фінансування.

Самі ж учасники протестів наполягають, що вийшли на вулиці через рішення влади не допустити на вибори в Московську міську думу жодного опозиційного кандидата.

"Всі політичні фракції Держдуми наполягають на необхідності розслідування фактів втручання у внутрішні справи нашої країни", – заявив журналістам новообраний голова комісії, депутат від "Єдиної Росії" Василь Піскарьов.

Протести в Москві Голос Америки

Нагадаємо, що російське міністерство освіти і науки розіслало наказ, що регламентує роботу російський вчених з їхніми закордонними колегами. У ньому говориться, що російські вчені повинні розповідати міністерству про плановані зустрічі із закордонними колегами, а за підсумком складати звіти з описом розмови і додавати до нього копії паспортів учасників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, масштабний мітинг опозиції, який пройшов 10 серпня в Москві, показав, що росіяни можуть самоорганізуватися в боротьбі проти диктатури і нарешті змінити гасло з "Геть царя!" на "Геть самодержавство!".

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