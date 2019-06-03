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Злий одесит
Злий одесит
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Зачем Россия рассекретила пакт "Молотова-Рибентропа"

3.1тЧитати матеріал російською

Полной неожиданностью для многих стала публикация фондом "Историческая память" оригиналов договора о ненападении между Советским Союзом и нацистской Германией, заключенного 23 августа 1939, более известного как "Пакт Молотова-Риббентропа".

Ведь многие исторические документы Российская Федерация старается не выставлять напоказ и хранит под грифом секретно. К примеру, тот же "Пакт Молотова-Риббентропа" до сих пор публиковался в открытом доступе только с немецкой стороны.

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Что же, можно подумать, будто Россия решила раскрыть ещё тайну, демонстрируя тем самым добрую волю, однако… Однако стоит обратить внимание в контексте каких событий произошел данный "исторический вброс".

Прежде всего, отмечу, что в рассекреченном протоколе к пакту упоминается "разграничение сфер обоюдных интересов в Восточной Европе", по сути, представляющий собой раздел Европы. После подписания пакта и началась Вторая Мировая война с нападения Германии на Польшу и её фактического раздела между нацистами и СССР.

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В свою очередь, до публикации данного документа, неоднократно отмечалась чрезмерная активность в среде националистических движений граничащих с Украиной стран. И ни для кого не секрет, что именно националистические ячейки Европы получают финансирование, а порою и полностью курируются спецслужбами РФ.

Публикация же документа прошла сразу под аккомпанемент реализации нескольких сценариев, таких как попытка, вернуть оккупированный Донбасс в состав Украины под приправой автономии, а так же активизации популистских веяний в европейских странах. А одним из столпов любого популизма является национализм, взывающий к призракам исторической памяти, величию прошлого и восстановлению некой справедливости.

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То есть, рассекречивание пакта Молотова Риббентропа является одним из элементов операции Москвы по федерализации (разделению Украины), что сейчас должно быть спровоцировано заявлениями радикально-патриотических кругов и организаций (многие из которых на дотациях Москвы) Польши, Румынии, Венгрии о необходимости возврата территорий. Также в этих украинских регионах могут быть запущены сепаратистские движения, ориентированные на возвращение в состав Польши, Румынии, Венгрии и т.д.

Это отвлечет Запад от действий Москвы на Востоке Украины, даст Кремлю козыри апеллировать к Западу, что видите, западные территории, как и восточные и Крым, которые были искусственно включены при СССР в состав нынешней Украины, хотят на родину.

А потому, даже такой шаг Россия не делает не просто так, а со злым умыслом.

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Автор
Злий одеситЗлий одесит
Місце
Росія
Джерело
Джерело:ЖЖ Злого одессита
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