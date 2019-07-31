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Злий одесит
Злий одесит
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Встают с колен: армия нищих в России достигла показателей 2006 года

10.5т Читати матеріал російською

С изрядным запозданием, но все же Росстат предоставил информацию о том, как россияне шагают в светлое будущее, сытой и беззаботной жизни, а именно статистику об уровне бедности в стране. И, конечно, удивительно, но государственная структура отчиталась, по сути, об антирекорде с 2006 года!

Так, согласно запоздалым данным Росстата на конец марта в России 14,3% населения, или 20,9 миллиона человек являются нищими, что на 500 тыс больше нежели было зафиксировано в I-м квартале 2018. То есть их доход не превышает 11 069 рублей.

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Что примечательно, негосударственные организации ещё в 2017 году отчитывались о том, что в России армия нищих превысило 20 млн человек. Иными словами, то ли негосударственные агентства опередили события ещё два с половиной года назад, то ли Росстат, официально заявив о катастрофическом положении с растущей армией нищих, на самом деле скрыл ещё более катастрофическую ситуацию.

Между тем, даже этот, запоздалый показатель, сопоставим с данными 2006 года, что говорит об отбросе населения РФ по благосостоянию на 13 лет назад.

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А потому, пока вся Россия ожидает обещаемого рывка, переносимого от года к году “вправо”, показатели благосостояния населения, в неге благотворных санкций, продолжают постигать дно молочных рек, страны кисельных берегов.

Хорошо встают с колен, чего уж!

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Автор
Злий одесит Злий одесит
Місце
Росія
Джерело
Джерело: ЖЖ Злого одессита
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
И всё равно богаче 30 млн. Ж0п0г0л0вых.
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Савченко Юрий
Савченко Юрий
Ну что вы тут говорите,украинцы это самая преуспевающая нация,миллионов 10 чистят унитазы в ЕС,но и в Москве много сантехников с Украины,а что делать жить то как то надо.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Мій друг-колега, Народний артист України написав влучно на своїй сторінці в фб. Горять ліси безкрайнього Сибіру! Але хіба то фішка для ефіру?! Зеленський. Трамп. Фашисти. УКРАЇНА! Ось так працює бісова машина. Воїстину, розумом раїсію не зрозуміти... а те, що майже 22 млн росіян бідні, рашистам-пропагандонам на передальних аналів і штатних обозних тролей-мутантів не хвилює. Скрєпа- чё там у хахлов?
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Шматок Сергій, Пасюк обозный, есть масса вакансий для тебя....электрички Ростова ждут музычного акадэмика! лабай,хорошо подают...
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