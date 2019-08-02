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Злий одесит
Злий одесит
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Сезон санкций против России открыт. Будет горячо

4.4т Читати матеріал російською

США ввели новые санкции против России, продолжив открытие жаркого сезона.

В США открылся сезон санкций против России

О том, что в отношении России в Белом доме готовится неприятный сюрприз, было понятно хотя бы потому, что в среду президент США Дональд Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину. В пресс-службе Кремля сообщили, что разговор касался Сибири, и Дональд Трамп предлагал свою поддержку в решении данной проблемы. Но, откровенно говоря, этот нарратив был, буквально притянут СМИ за уши, дабы не сообщать о том, что Трамп лишь оповестил кремлевского хоккеиста о введении нового пакета санкций.

И вот, издание Politico уже вещает о том, что в овальном кабинете подписан второй пакет санкций против РФ по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

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Напомню, что первые пакет санкций по делу Скрипаля запрещал экспорт в Россию товаров двойного назначения, связанных с национальной безопасностью.

Какие именно санкции введены во втором пакете, пока судить сложно, но известно, что должны быть выбраны одни из следующих: блокирование международной финансовой помощи; запрет кредитования банками США российских государственных органов (инвестиции в госдолг); понижение статуса двусторонних отношений; запрет на экспорт товаров из США в РФ и на импорт в США из РФ; запрет прямого воздушного сообщения с США российским государственным авиаперевозчикам.

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И вот знаете, что бы из этих 6 мер не было бы выбрано Трампом в качестве ограничительных мер – все прекрасно смотрится в контексте очередной отправки страны-изгоя в позорное стойло. А потому, ожидаем публикации официального документа и запасаемся поп-корном. Ведь судя по всему, в США открыт сезон санкций. Ведь буквально намедни ограничения коснулись “Северного потока - 2”, а в стенах Капитолия сейчас находится “Закон о финансировании национальной обороны” в котором размещена поправка, подразумевающая санкции в отношении российского госдолга.

Горячий август начался!

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Автор
Злий одесит Злий одесит
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Джерело
Джерело: uc.od.ua
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і куди і шо
і куди і шо
А Искандёры все смеялись и падали...из путинской жопы...ну такие вонючие-вонючие)))))))
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
28 июля в Днепропетровской области состоялось совещание – "провід" командиров УДА – Украинской добровольческой армии. Это вооруженное формирование является нелегальным и не входит ни в одну из официальных силовых структур Украины. Там же присутствовало и руководство организации "Государственная инициатива Яроша" - "ДІЯ". Главным обсуждаемым проектом было решение о создании в регионах системы территориальной обороны под эгидой УДА. Согласно концепции, в каждой области должен быть создан областной центр подготовки бойцов теробороны, которые во время "Ч" в любой момент организованно могут взять оружие и оказать "сопротивление врагу". По словам одного из бойцов УДА, главная цель новой организации Дмитрия Яроша – создание территориальной базы радикальных националистов. "Будем рвать режим изнутри" - коротко сформулировал он.
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Питон Каа
Питон Каа
Это просто смешно. Ничего из этих санкций не способно нанести хоть сколько нибудь ощутимый вред России. Наши Искандеры не прекращают свое веселье.
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і куди і шо
і куди і шо
Питякаа))) Ну ты себе льстишь)))))
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