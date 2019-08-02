США ввели новые санкции против России, продолжив открытие жаркого сезона.

О том, что в отношении России в Белом доме готовится неприятный сюрприз, было понятно хотя бы потому, что в среду президент США Дональд Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину. В пресс-службе Кремля сообщили, что разговор касался Сибири, и Дональд Трамп предлагал свою поддержку в решении данной проблемы. Но, откровенно говоря, этот нарратив был, буквально притянут СМИ за уши, дабы не сообщать о том, что Трамп лишь оповестил кремлевского хоккеиста о введении нового пакета санкций.

И вот, издание Politico уже вещает о том, что в овальном кабинете подписан второй пакет санкций против РФ по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

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Напомню, что первые пакет санкций по делу Скрипаля запрещал экспорт в Россию товаров двойного назначения, связанных с национальной безопасностью.

Какие именно санкции введены во втором пакете, пока судить сложно, но известно, что должны быть выбраны одни из следующих: блокирование международной финансовой помощи; запрет кредитования банками США российских государственных органов (инвестиции в госдолг); понижение статуса двусторонних отношений; запрет на экспорт товаров из США в РФ и на импорт в США из РФ; запрет прямого воздушного сообщения с США российским государственным авиаперевозчикам.

И вот знаете, что бы из этих 6 мер не было бы выбрано Трампом в качестве ограничительных мер – все прекрасно смотрится в контексте очередной отправки страны-изгоя в позорное стойло. А потому, ожидаем публикации официального документа и запасаемся поп-корном. Ведь судя по всему, в США открыт сезон санкций. Ведь буквально намедни ограничения коснулись “Северного потока - 2”, а в стенах Капитолия сейчас находится “Закон о финансировании национальной обороны” в котором размещена поправка, подразумевающая санкции в отношении российского госдолга.

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