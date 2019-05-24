ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини Росії

Злий одесит
Злий одесит
Український блогерВсі статті автора

Россия встает с колен? Как бы не так!

5.4тЧитати матеріал російською

Главный генератор фейковой статистики в РФ государственный Росстат в очередной раз удивил всех невероятным ростом промышленности и экономики в стране, погрязающей в очередной фазе стагнации и финансовой деградации.

Так, Росстат сообщил, что на российском производстве отмечен рост только за апрель до 4,7%, что в 16 раз больше показателя за март – 0,3%! Как говорится, невероятно, но факт. Неужели и вправду встают с колен и вот он, долгожданный рывок и заветное место в ТОП-5 экономик мира не за горами? Как-бы не так…

Новини
Игла кощеевой смерти Российской империи находится в Киеве

Дело в том, что Росстат манипулировал цифрами за прошлые года. Так, например, если в 2018 году он за апрель рапортовал о росте производства на 0,2%, то в этом сделал пересчет и, невероятно, но получил падение на 0,4%! Но, кто же посмотрит на данные прошлого года, которые, неожиданно изменились из минимально, но позитивных, на негативные? С другой стороны, при расчете новых показателей это учитывается и вот вам – рывок!

Если бы не было проделано данной манипуляции, то рост производства составил бы 2%-2,1%, что ниже предыдущего показателя, то есть, продемонстрировало бы наоборот – падение, а не рост.

Новини
США наградили Россию новыми санкциями: под удар попала оборонка

Что интересно, такие манипуляции можно будет проделывать в каждом последующем квартале и месяце. Пересчет показателей и подгонка их под красивые результаты это именно то, что так нужно нынешней кремлевской пропаганде. А в следующем году то же самое будут проделывать уже с данными за 2019-й. И так от года к году.

Статистика, которую они заслужили.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Злий одеситЗлий одесит
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
22
Смішно
21
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Российская экономика растет с марта 2017 года.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Скрепный С-восточный ахрэссор
Скрепный С-восточный ахрэссор
Суммы выплат при рождении ребёнка в разных странах: $8854 - Россия, $1682 - Испания, $594 - Чехия, $400 - Япония, $135 - Польша, $0 - США УКРОРЕЙХ - родившийся, уже должен $15600 в МВФ. Ваши внуки каждый день будут поминать вас матами,придурки кастрюлеголовые бгг))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Бульба Остап
Бульба Остап
ахрэссор, живеш у видуманому свiтi, бiдолага.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Нельзя встать с колен лежа по уши в грязи.
Показати коментар повністю
Відповісти
4
2
Майский Вадим
Майский Вадим
Chernoknizhniy Igor, не мучайте себя, трезвейте и вставайте из грязи.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки