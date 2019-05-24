Главный генератор фейковой статистики в РФ государственный Росстат в очередной раз удивил всех невероятным ростом промышленности и экономики в стране, погрязающей в очередной фазе стагнации и финансовой деградации.

Так, Росстат сообщил, что на российском производстве отмечен рост только за апрель до 4,7%, что в 16 раз больше показателя за март – 0,3%! Как говорится, невероятно, но факт. Неужели и вправду встают с колен и вот он, долгожданный рывок и заветное место в ТОП-5 экономик мира не за горами? Как-бы не так…

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Дело в том, что Росстат манипулировал цифрами за прошлые года. Так, например, если в 2018 году он за апрель рапортовал о росте производства на 0,2%, то в этом сделал пересчет и, невероятно, но получил падение на 0,4%! Но, кто же посмотрит на данные прошлого года, которые, неожиданно изменились из минимально, но позитивных, на негативные? С другой стороны, при расчете новых показателей это учитывается и вот вам – рывок!

Если бы не было проделано данной манипуляции, то рост производства составил бы 2%-2,1%, что ниже предыдущего показателя, то есть, продемонстрировало бы наоборот – падение, а не рост.

Что интересно, такие манипуляции можно будет проделывать в каждом последующем квартале и месяце. Пересчет показателей и подгонка их под красивые результаты это именно то, что так нужно нынешней кремлевской пропаганде. А в следующем году то же самое будут проделывать уже с данными за 2019-й. И так от года к году.

Статистика, которую они заслужили.

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