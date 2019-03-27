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Злий одесит
Злий одесит
Український блогерВсі статті автора

Очередное фиаско России: провал экспорта оружия

5.4тЧитати матеріал російською

Намедни на малазийском острове Лангкави стартовала Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2019, являющаяся одной из крупнейших в азиатско-тихоокеанском регионе. И хотя я писал об этой выставке две недели назад в контексте ожидаемой от России попытки навязать малазийцам свой учебно-боевой самолет Як-130, выпускаемый с недавних пор в полукустарных условиях, порадовала выставка с первого же дня неожиданно иным сообщением.

Так, стало известно, что российская делегация пыталась на LIMA-2019 добиться значительных успехов по заключению контракта на продажу Таиланду и Индонезии дизель-электрических подлодок проекта 636 "Варшавянка". Однако, что тайская, что малазийская делегации, не поддались на уговоры россиян, и вопрос с возможной продажей “Варшавянок” ВМС этих стран был окончательно закрыт.

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Таким образом, с первых же дней выставка для россиян ознаменовалась своеобразным фиаско, а так же очередным экспортным провалом в череде подобных.

С другой стороны, чего ожидали российские деловары, предлагая свои субмарины ВМС Индонезии, традиционно использующим немецкие ДЭПЛ типа 209 или ВМС Малайзии, на вооружении которых стоят современные французские ДЭПЛ типа “Скорпена”?

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В целом, если посмотреть на историю востребованности “Варшавянок” в мире, то можно без труда заметить то, как после их оглушительного успеха в Китае и Индии, интерес к российским ДЭПЛ спал. Последний заказ для ВМС Алжира был закрыт в прошлом году, а заключался контракт в 2014 году, задолго до того как российский экспорт вооружений был поставлен под вопрос законом CAATSA.

Что же, лиха беда начало? Не исключено, что LIMA-2019 еще разочарует российских оружейников, ведь иметь сейчас дело со столь токсичным продавцом – себе же во вред. И тот факт, что вам открыли двери на выставку, чего не делают уже многие уважаемые салоны и форумы, еще не означает, что присутствие окупится контрактами.

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Автор
Злий одеситЗлий одесит
Місце
Росія
Джерело
Джерело:ЖЖ Злого одессита
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Кому бы капусты продать
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Из гебельсов банбер этот нацист самый тупой)))
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Россия на ней представляет более 500 образцов своей военной продукции, среди которых автоматы Калашникова АК-12, АК-15, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), беспилотники «Орион-Э» и самолеты Су-35 и Як-130. "---------------------------------------------------- А что, если не секрет представит Украина? Ах да, фраза про полукустарные условия особенно понравилась. Опупление окраинцев набирает обороты!!!
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