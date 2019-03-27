Намедни на малазийском острове Лангкави стартовала Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2019, являющаяся одной из крупнейших в азиатско-тихоокеанском регионе. И хотя я писал об этой выставке две недели назад в контексте ожидаемой от России попытки навязать малазийцам свой учебно-боевой самолет Як-130, выпускаемый с недавних пор в полукустарных условиях, порадовала выставка с первого же дня неожиданно иным сообщением.

Так, стало известно, что российская делегация пыталась на LIMA-2019 добиться значительных успехов по заключению контракта на продажу Таиланду и Индонезии дизель-электрических подлодок проекта 636 "Варшавянка". Однако, что тайская, что малазийская делегации, не поддались на уговоры россиян, и вопрос с возможной продажей “Варшавянок” ВМС этих стран был окончательно закрыт.

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Таким образом, с первых же дней выставка для россиян ознаменовалась своеобразным фиаско, а так же очередным экспортным провалом в череде подобных.

С другой стороны, чего ожидали российские деловары, предлагая свои субмарины ВМС Индонезии, традиционно использующим немецкие ДЭПЛ типа 209 или ВМС Малайзии, на вооружении которых стоят современные французские ДЭПЛ типа “Скорпена”?

В целом, если посмотреть на историю востребованности “Варшавянок” в мире, то можно без труда заметить то, как после их оглушительного успеха в Китае и Индии, интерес к российским ДЭПЛ спал. Последний заказ для ВМС Алжира был закрыт в прошлом году, а заключался контракт в 2014 году, задолго до того как российский экспорт вооружений был поставлен под вопрос законом CAATSA.

Что же, лиха беда начало? Не исключено, что LIMA-2019 еще разочарует российских оружейников, ведь иметь сейчас дело со столь токсичным продавцом – себе же во вред. И тот факт, что вам открыли двери на выставку, чего не делают уже многие уважаемые салоны и форумы, еще не означает, что присутствие окупится контрактами.

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