В последнее время для России становится традиционным манипулировать, преувеличивать, искажать и попросту нагло врать о тех или иных "достижениях" своей экономики, производства и многих других отраслей и направлений.

К примеру, на протяжении всего 2018 года “Росстат” неоднократно ловили на манипуляциях и вранье относительно представляемых ежемесячных отчетов. В итоге “Росстат” решил лишь раз в год представлять ряд данных, таких, например, как показатели уровня жизни россиян. Весьма разумно, надо заметить, ведь так проще подделывать статику.

Но, пожалуй, самым интересным после “Росстата” манипулятором стал “Газпром”.

Так, сравнительно недавно стало известно, что газовая монополия искусственно увеличила показатель экспорта газа до отметки более 200 млрд кубометров. Добился этого “Газпром” благодаря продаже части природного газа самому себе же…

Теперь же достоянием общественности стала очередная манипуляция монополии, а именно – завышение прибыли компании в два раза. Причем, как ни странно, ее так же заявили как рекордную.

Дело в том, что “Газпром” при подсчете прибыли объемом в 933 млрд руб учел стоимость акций “Газпром нефти”, а это ни много ни мало, более 456 млрд руб. Реальная же прибыль холдинга составляет 477 млрд руб, что совершенно не является рекордом, который, напомню, был зафиксирован в 2011 году и составлял 882 млрд руб.

Что ж, России нужны рекорды. В экономике, спорте, промышленности, вооруженных силах и т.д. Но их нет. Экономика стагнирует, а в некоторых областях — деградирует. Спорт держится на стероидах. Промышленность в глубоком пике. Вооруженные силы регулярно устраивают браваду на “шасси” полувековой давности.

А потому когда рекордов нет – их можно нарисовать. И, похоже, именно такой принцип становится основой кремлевской пропаганды.

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