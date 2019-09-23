В Европарламенте осудили “Молотова-Риббентропа” возложив вину за начало Второй мировой войны, в том числе и на СССР

Россия всегда манипулировала историческими фактами, порою даже выворачивая их полностью наизнанку, искажая события до мельчайших деталей, лишь бы ей было на пользу. Причем, манипуляция и оживление российской пропагандистской машины происходят тогда, когда задеваются крайне болезненные, неудобные и позорные для неё исторические события. К таковым относится и пакт “Молотова-Риббентропа”.

Новини Как в СССР учили ненавидеть Америку

Дело в том, что на прошлой неделе, 19 сентября, Европарламент принял резолюцию, согласно которой вина за развязывание Второй мировой войны в равной степени возлагается как на нацистскую Германию, так и СССР. Резолюция "О важности европейской исторической памяти для будущего Европы", за которую проголосовало 535 депутатов, 66 против, а 52 – воздержались, подчеркивает, что Вторая мировая война была результатом, дословно: "печально известного нацистско-советского договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как Пакт Молотова-Риббентропа, и его секретных протоколов, посредством чего два тоталитарных режима, объединенных целью захвата мира, разделили Европу на две зоны влияния".

Новини Как СССР вторгся в Прагу

Реакция российской пропаганды последовала незамедлительно, но, как и свойственно ей, топорная и крайне убогая. Например, МИД РФ заявил, что данный документ не погубил, а спас сотни тысяч жизней, поскольку война началась на стратегически выгодных для СССР рубежах.

Подобное заявление МИД РФ уже подняли на смех, подчеркнув, что стратегически выгодные для СССР рубежи проходили по линии фронта в пригородах Москвы, а без военной помощи из США, то и вовсе бы закончились для советов плачевно.

Но, вернемся к пакту.

Новини Что на самом деле случилось 22 июня 1941 года

Напомню, что в этом году Москва неожиданно решила рассекретить оригиналы договора о ненападении между Советским Союзом и нацистской Германией, заключенного 23 августа 1939 года. Поначалу казалось, что девяностолетний документ было принято явить миру (а ранее он никогда не публиковался с советской и российской стороны в полном объеме), это попытка продемонстрировать, что Москве нечего скрывать. Однако…

Однако и здесь Москва осталась верна себе. Помимо того, что опубликованный документ вызвал множество вопросов у экспертов насчет его оригинальности, так ещё и сама публикация пришлась под аккомпанемент реализации ряда сценариев, среди которых попытка, вернуть оккупированный Донбасс в состав Украины под приправой автономии и расшатывание европейского единства популистскими и националистическими политическими силами, финансируемыми Россией.

Новини Неудобные вопросы о войне

То есть, рассекречивание пакта Молотова Риббентропа являлось одним из элементов операции Москвы по федерализации (разделению Украины), что сейчас должно быть спровоцировано заявлениями радикально-патриотических кругов и организаций (многие из которых на дотациях Москвы) Польши, Румынии, Венгрии о необходимости возврата территорий. Также в этих украинских регионах могут быть запущены сепаратистские движения, ориентированные на возвращение в состав Польши, Румынии, Венгрии и т.д.

Это отвлечет Запад от действий Москвы на Востоке Украины, даст Кремлю козыри апеллировать к Западу, что видите, западные территории, как и восточные и Крым, которые были искусственно включены при СССР в состав нынешней Украины, хотят на “родину”.

А потому, резолюция Европарламента создала эффект разорвавшейся бомбы в стенах МИД РФ. Причем после этого взрыва ещё долго придется отмывать стены. Поскольку пакт “Молотова-Риббентропа” это документ подтверждающий факт преступления и апеллировать к нему в своих стратегических проектах, Кремль уже не сможет, без вреда “легенде” той или иной операции.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.