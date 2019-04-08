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Злий одесит
Злий одесит
Український блогерВсі статті автора

Хорошие новости: российский крейсер готовят в утиль

5.7тЧитати матеріал російською

Похоже, Черноморский флот ВМФ РФ окончательно лишается своего флагмана. Не так давно, 1 февраля, я писал о том, что было принято решение об отправке ракетного крейсера на 13-й судоремонтный завод для возвращения ему хотя бы ходовых возможностей. Но и это оказалось, мягко говоря, не по силам российским корабелам.

По состоянию на сегодня крейсер продолжает находиться в полной неизвестности относительно своей дальнейшей судьбы, которая имеет целый ряд вариантов, от банального ремонта, что бы хотя бы “плавал” и модернизации (на которую “денег нет” в бюджете минимум до 2021 года) либо в утиль.

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И вот, буквально вчера, 7 апреля, стало известно, что в течение 30 дней судьба крейсера будет окончательно решена. Конечно же, экипаж “Москвы” поголовно высказываются за ремонт и модернизацию, но в экспертном совете бытует мнение, что ремонт, модернизация и последующее содержание данного корабля – не целесообразны.

А потому, в ближайшие дни можно ожидать как хороших новостей (для нас) – ракетный крейсер отправят в утиль, тем самым убрав с шахматной доски единственный в Черном море корабль который не может потопить ПКР “Нептун” с одного попадания так и оптимистичной новости – крейсер отправят на ремонт и модернизацию. Почему это оптимистичная новость? Да потому, что в нынешнее время ремонт и модернизация для российских кораблей сравнима с тем же самым забвением.

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Автор
Злий одеситЗлий одесит
Місце
Росія
Джерело
Джерело:ЖЖ Злого одессита
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Днепр Андрей
Днепр Андрей
Бронетёмкину поносцу "мацква", приплыла пи..да! Это победа таваризчи раисяне! Уряяяяя!!!
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Ukr Igore
Ukr Igore
Поротников Анатолий, Не скигли мокша. Українці не збиралися воювати хоть колись. От і не було належним чином ні Флоту Ні Армії. А касаби паскуди й хвойди здохнуть у конвульсіях
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1
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Поротников Анатолий
Поротников Анатолий
Днепр Андрей, Зато ,у андрюхи-пидораса из днепра ,есть мАскитнай флот с мАакряками! Уряяяяя! Хохлоговны! Це пэрэмогха!)))
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0
3
Рыбалка Владислав
Рыбалка Владислав
2018 24 июня 2018 года вошёл в строй средний разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс».5 октября 2018 года пришёл к месту базирования фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров». 25 марта 2018 года начал переход из Керчи в Новороссийск для государственных испытаний и готовится к вводу в строй патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков». 2019 Боевой состав Черноморского флот пополнится 13 новыми кораблями и судами, часть которых будет оснащена ракетами "Калибр"[59]. Перспективы Править Также планируется пополнить ЧФ 6 единицами патрульных кораблей проекта 22160, предназначенных для несения патрульной службы по охране территориальных вод[60], а также, как минимум, четырьмя малыми ракетными кораблями проекта 21631 и пятью малыми ракетными кораблями проекта 22800.
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1
Александрович Алексей
Александрович Алексей
вованов вован, да и новейший американский эсминец-утюг тоже не долго плавал...
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вованов вован
вованов вован
Рыбалка Владислав, крейсеру Москва почти 40 лет и он ещё на ходу, а вот новейший американский авианосец Джеральд Р. Форд за 12 лярдов только вышел в море-океан и сразу пошел на ремонт.
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Хорошо что у Украины нет ни крейсеров ни кораблей ни подводных лодок.Украина это огрызок государства у моря а не морская держава!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Алкашенко Пэтро, а за заклеивание надувных лодок денег спишут, как за капремонт дредноута ))
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