Как я и писал многократно, Россия находится в крайне невыгодном положении в споре с Украиной относительно транзита газа. И весь её многолетний блеф проявился на днях, когда глава “Газпрома” Алексей Миллер предложил Украине как продление контракта на транзит, так и проведение переговоров о возобновлении поставок российского газа по очень выгодной цене.

Но, вместо празднования победы, по крайней мере, моральной, я скорее бы хотел перефразировать, в данном контексте многовековую мудрость: “Бойтесь россиян, гибридные дары приносящих!”

Дело в том, что “Газпром” оказался в патовой ситуации, когда его “Северный поток-2” не только не будет построен к концу 2019 года, но и не сможет работать на полную мощность благодаря энергетическим директивам ЕС, ограничивающим объем поставок по данному трубопроводу на 50%.

А дальше чистая математика. Поставки газа “Газпромом” в Европу в 2018 составили около 200 млрд м³, из них 86,7 млрд м³ прошло через украинскую ГТС, а остальные через “Северный поток-1” мощностью 55 млрд м³ (пиковая нагрузка 62 млрд м³), “Ямал-Европа” мощностью 32,9 млрд м³ (пиковая нагрузка 35 млрд м³) и “Голубой поток”, мощностью 16 млрд м³.

То есть, предельная пропускная способность всех газопроводов РФ в Европу, при пиковых нагрузках, лишь немногим больше 110 млрд м³. Без украинской ГТС, но при функционирующем “Северном потоке-2” это значение увеличится до 135 млрд м³ и все же, в полном объеме не обеспечит российский экспорт теми возможностями, которые были использованы в 2018-м, лишая его возможности ежегодно поставлять в ЕС до 65 млрд м³ и более.

И не удивительно, что “Газпром” решил сдаться в вопросах продления контракта, ведь в период падения цен на газ обеспечение максимальных поставок для компании — как форма выживания. Но, признав свое поражение в борьбе с украинским транзитом, Кремль предложил через аффилированных лиц скидки на поставки газа самой Украине.

Правда, скидками это сложно назвать, ведь нынешние поставки голубого золота из ЕС обходятся нашей стране дешевле того, что предлагает страна-агрессор, оккупировавшая Крым и часть Донбасса. Но этот ресурсный “Троянский конь” представляет собой наживку, которую нахально предлагают нашей стране уже не первый раз, после того, как в 2014 мы полностью отказались от российского газа.

В случае возобновления поставок газа из РФ мы не только свяжем себя со страной-агрессором аморальным контрактом, но и в очередной раз поставим страну в условия энергетического шантажа, коим Кремль никогда не брезговал пользоваться для достижения своих геополитических целей. А вместе с тем, своя газодобыча, которая демонстрирует рост от месяца к месяцу, от года к году, вновь начнет деградировать.

Надеюсь, данные обстоятельства нынешняя власть прекрасно понимает, и на Банковой будут пользоваться всеми преимуществами ГТС Украины в витье веревок из “Газпрома” и Кремля в том числе, но тема возобновления поставок газа из РФ в Украину должна приобрести статус табу на поколения вперед.

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