Нове спільне розслідування видань Bellingcat і The Insider продемонструвало, що співробітники російських спецслужб, які причетні до отруєння російського опозиційного активіста Олексія Навального, стежили за журналістом і політиком Володимиром Кара-Мурзою напередодні його отруєнь

Кара-Мурза пережив дві спроби отруєнь, причому зразки крові журналіста були передані агентам американського ФБР. Автори розслідування стверджують, що ця зловісна історія була однією з тем переговорів, які провів голова ФСБ Бортников під час своєї поїздки до США у 2018 році. Американські спецслужби ніколи не ділилися інформацією про результати своїх досліджень і лише минулого року вказали на наявність у крові журналіста невідомих біотоксинів, пише Віталій Портніков для espreso.tv.

Але якими б не були висновки ФБР, можна з упевненістю сказати, що у Кремлі створили справжню бригаду отруйників, яка подорожує по Росії і всьому світу з метою знищити опонентів авторитарного режиму Володимира Путіна або просто тих, хто не подобається диктатору і представникам його оточення. При цьому ми, швидше за все, можемо отримати інформацію тільки про невдалі отруєння. Якщо ж вбивство відбувається, а отрута не виявляється, нам повідомляють про "серцевий напад" або невідомі причини вбивства. Так було свого часу із загибеллю одного з лідерів ОУН Льва Ребета. Офіційно він помер від серцевого нападу, ніяких слідів замаху виявлено не було. І тільки коли вбивця Степана Бандери втік на Захід і почав давати свідчення, він зізнався не лише у вбивстві Бандери, а й у вбивстві Ребета. Просто загибель Бандери внаслідок помилки агента вдалося кваліфікувати як вбивство. А загибель Ребета - ні.

Путінська Росія відновила цю порочну практику радянських чекістів. Її керівники не бояться ані порушення міжнародного права і суверенітету інших країн, ані порушення власного законодавства. Її отруйники залишають сліди всюди - від Англії до Сибіру, ​​а главар режиму цинічно говорить журналістам, що "якби хотіли отруїти - отруїли б". При цьому російські керівники продовжують скаржитися на Захід, який нібито хоче "покарати" і "ізолювати" бідну Росію, цю останню берегиню моральності.

Але злочинців, як правило, карають і ізолюють. Це повинен усвідомлювати навіть Володимир Путін.