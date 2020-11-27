Дані про "коханку та доньку" Путіна могли злити в ФСБ, – блогер

Злив інформації про нібито коханку президента Росії Володимира Путіна Світлану Кривоногих та їхню спільну доньку Єлизавету може бути результатом війни всередині ФСБ.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" сказав військовий оглядач Олександр Коваленко (блогер з ніком "Злий одесит"). На його думку, поява подібної інформації невипадкова.

"Подібний злив став наслідком міжвідомчої конфронтації в Росії, яка тою чи іншою мірою активності ведеться з моменту розвалу СРСР. Але нинішній випадок відрізняється тим, що злив став не наслідком вже традиційної боротьби за владу між ФСБ і ГУ ГШ ЗС РФ (більш відомого як ГРУ), а наслідком конфронтації всередині ФСБ", – уточнив Коваленко.

Він пояснив, що всередині ФСБ є своя кланова система, наразі в ній ведеться "гра проти групи Миколи Патрушева (секретар Собвеза РФ, ексдиректор ФСБ, – ред.), через удар по найважливішій у країні фігурі – безпосередньо президенту".

Подібні дії можуть бути дуже показовими "в контексті констатації втрати Путіним певної частки влади", сказав блогер. Це може бути передвісником зміни влади в Російській Федерації, вважає він

Згідно з тоталітарними традиціями, успадкованими нинішньою Росією від СРСР, Російської Імперії та Московського царства, при тривалій відсутності лідера – монарха, генерального секретаря чи президента, його позиції стають хиткими, пояснив Коваленко.

"На сьогодні в Росії достатню кількість персон, які хочуть зайняти крісло президента і стати наступником, але через конституційну наругу цього року (відповідно до недавніх змін у конституцію РФ, Путін може правити країною до 2036 року, – ред.), вони втратили можливість у найближчому десятилітті це крісло зайняти", – вважає блогер.

Ізоляція Путіна і віддалення його від справ державної ваги надає для них можливість стати першими особами держави.

"А тому переворот (в Кремлі, – ред.) цілком можливий", – резюмував Коваленко.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що російські журналісти нібито знайшли в Путіна ще одну доньку – Єлизавету, яка народилася у 2003 році. Її матір'ю є Світлана Кривоногих, яка познайомилася з главою РФ в 1990-і роки, коли той ще не був президентом. Їхні стосунки завершилися наприкінці 2000-х.

Посилаючись на копії документів, розслідувачі російської групи "Проєкт" повідомили, що батько Єлизавети Кривоногих не вказаний, відомо тільки її по батькові – Володимирівна.

Сама Кривоногих, як сказано в статті, – мультимільйонерка. Її родині нібито належить нерухомість в Петербурзі, Москві та Сочі в цілому майже на 1,1 млрд руб. (близько $ 14,6 млн).