Зітре з лиця Землі: Росії передбачили страшну катастрофу

На Камчатці (Росія) прокинувся потужний вулкан Удіна, який загрожує країні катастрофічними наслідками, порівнянними зі знищенням Помпеї після виверження Везувія.

Про це пише Rzeczpospolita. Відзначається, що в лютому 2019 року там зафіксували землетрус магнітудою 4,3.

Згаданий вулканічний масив Удіна розташований у центральній частині Камчатки. Його утворюють два стратовулкани: Велика Удіна (2920 метрів заввишки) і Мала Удіна (1945 метрів).

Вулкан Велика Удіна nat-geo.ru

Вулкан Велика Удіна nat-geo.ru

При цьому, перший із них вважався згаслим, проте сейсмологи помітили збільшення його активності, що свідчить про виверження, яке може трапитися вже незабаром.

Попередні виміри провела міжнародна команда дослідників. За їхніми даними, за останні 2 місяці на глибині 5 кілометрів спостерігалося близько 555 сейсмологічних явищ.

"Виверження Удіни може бути катастрофічним", – оцінив ситуацію вчений Іван Кулаков. За його словами, якщо вулкан все ж повернеться в активну фазу, в Росії повториться трагедія, яка спіткала італійське місто Помпеї в 79 році до нашої ери.

Вулкан (ілюстрація) top-voprosov.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії прокинувся найбільший вулкан Європи Етна.

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