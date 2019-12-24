Зіткнувся з метеоритом: у Росії сталася НП в космосі

Метеосупутник "Метеор-М" 2-2 Росії зіткнувся з мікрометеоритом, в результаті чого змінив орбіту і втратив орієнтацію.

Через деякий час зв'язок і управління супутником були відновлені. Про це повідомили в Роскосмосі, передає РИА Новости.

Раніше стало відомо про те, що Хабаровському краї Росії під час випробувального польоту розбився винищувач Т-50 (Су-57).

Росія на деякий час втратила метеосупутник "Метеор-М" НТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Краснодарському краї Росії 11 грудня після вильоту з міста Кореновск розбився військовий вертоліт Мі-8.

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