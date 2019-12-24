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24 грудня • оновлено в 07:17
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Зіткнувся з метеоритом: у Росії сталася НП в космосі

1.8т
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Метеосупутник "Метеор-М" 2-2 Росії зіткнувся з мікрометеоритом, в результаті чого змінив орбіту і втратив орієнтацію.

Через деякий час зв'язок і управління супутником були відновлені. Про це повідомили в Роскосмосі, передає РИА Новости.

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Раніше стало відомо про те, що Хабаровському краї Росії під час випробувального польоту розбився винищувач Т-50 (Су-57).

Росія на деякий час втратила метеосупутник "Метеор-М"

Росія на деякий час втратила метеосупутник "Метеор-М"

НТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Краснодарському краї Росії 11 грудня після вильоту з міста Кореновск розбився військовий вертоліт Мі-8.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Росія
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Это был не метеор, а осколки разорвавшегося вчера при открытии железнодорожной части моста пердака украинского патриота. ХРЮГС!
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Ну так это пыримога. Вот у великой космической державы Украины спутники никогда не сталкиваются с метеоритами. СУГС, ёпста
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Юг Руси
Юг Руси
Вот это пиримога! При Парашэнка такого небыло! ))))
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