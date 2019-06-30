"Зірвало дах": у Росії школяр по-звірячому вбив пішохода

У російському селищі Лесколово 15-річний підліток вбив випадкового перехожого через вуличний конфлікт.

Підліток на мопеді не поступився дорогою 50-річному перехожому, уродженцю Узбекистану, через що між ними виникла сварка, пише iVBG (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+)

Після цього чоловік відправився в магазин, а підліток почав його переслідувати і зайшов за ним.

Між опонентами почалася бійка, в ході якої підліток вдарив чоловіка ножем в груди. Постраждалого врятувати не вдалося, а нападника затримала поліція.

За словами очевидців, чоловік відчитав підлітка за те, що той не поступився дорогою, і у нього буквально "зірвало дах".

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Ним виявився мешканець Петербурга на ім'я Артем, який приїхав у Лесколово до подруги.

Як писав OBOZREVATEL, у травні в Первоуральску (Свердловська область Росії) невідомі вбили 15-річного підлітка через відмову дати сигарету.

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