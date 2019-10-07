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8 жовтня • оновлено в 13:41
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"Зірковий час Путіна": астролог попередив про небезпеку для України

5.4т Читати матеріал російською

Астролог Олександр Образцов заявив, що "зірковий час" у гороскопі президента Росії Володимира Путіна збігається з небезпечним періодом у гороскопі України.

"Цей збіг насторожує", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Як пояснив астролог, листопад і грудень поточного року будуть найбільш сприятливими для Путіна, його чекає "хвиля удачі" і "період Ч".

У ті ж місяці гороскоп України вказує на "період слабкості української влади", – повідомив він.

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"Фактично небезпечний період для України вже розпочався. Утворився квадрант між Раху, Сатурном і Марсом. Ключова точка гороскопу України задіяна в цьому квадранті. Тому дуже вірогідні силові прояви, або події, пов'язані з людськими жертвами. Це можуть бути як природні катаклізми, аварії, так і силове протистояння, пов'язане з подіями довкола нашої влади", – попередив Олександр Образцов.

Пік буде ближче до листопада, попередив астролог

Пік буде ближче до листопада, попередив астролог

"Пік буде ближче до листопада. Подивимося, до чого призведуть ці протести. Але вони можуть мати сумні наслідки для країни загалом", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Олександр Образцов озвучив астрологічний прогноз для Путіна на кінець 2019 – початок 2020 року.

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Як писав OBOZREVATEL, 6 жовтня в кількох містах України пройшли масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра". Акції стартували у Львові, Одесі, Вінниці, Харкові, Кременчуці. У Києві на Майдані Незалежності люди влаштували віче "Зупинимо капітуляцію", яке організував "Рух опору капітуляції". На нього прийшло 10 тисяч осіб і п'ятий президент України Петро Порошенко.

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Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Олександр Образцов Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Образовался квадрант между Раху, Сатурном и Марсом." Квадрант-это прибор, а если "квадрат", то Украине точно хана от этого астролога. Как он "рисует" квадрат между трёх образующих - Раху, Сатурном и Марсом? Рагули, вам точно пипец ...
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Звёздный час Путина длится уже почти 20 лет,а все то что описал автор об Украине длится уже 28 лет... тут не надо быть никаким астрологом, чтоб предсказать, что в ближайшие 2-4 месяца ни куя не изменится...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского продолжает торговать с окупантами а значит спонсируют окупацию
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