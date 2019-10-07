"Зірковий час Путіна": астролог попередив про небезпеку для України

Астролог Олександр Образцов заявив, що "зірковий час" у гороскопі президента Росії Володимира Путіна збігається з небезпечним періодом у гороскопі України.

"Цей збіг насторожує", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Як пояснив астролог, листопад і грудень поточного року будуть найбільш сприятливими для Путіна, його чекає "хвиля удачі" і "період Ч".

У ті ж місяці гороскоп України вказує на "період слабкості української влади", – повідомив він.

"Фактично небезпечний період для України вже розпочався. Утворився квадрант між Раху, Сатурном і Марсом. Ключова точка гороскопу України задіяна в цьому квадранті. Тому дуже вірогідні силові прояви, або події, пов'язані з людськими жертвами. Це можуть бути як природні катаклізми, аварії, так і силове протистояння, пов'язане з подіями довкола нашої влади", – попередив Олександр Образцов.

Пік буде ближче до листопада, попередив астролог

"Пік буде ближче до листопада. Подивимося, до чого призведуть ці протести. Але вони можуть мати сумні наслідки для країни загалом", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Олександр Образцов озвучив астрологічний прогноз для Путіна на кінець 2019 – початок 2020 року.

Як писав OBOZREVATEL, 6 жовтня в кількох містах України пройшли масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра". Акції стартували у Львові, Одесі, Вінниці, Харкові, Кременчуці. У Києві на Майдані Незалежності люди влаштували віче "Зупинимо капітуляцію", яке організував "Рух опору капітуляції". На нього прийшло 10 тисяч осіб і п'ятий президент України Петро Порошенко.

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