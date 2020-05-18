Тести на COVID-19 найчастіше помилково-негативні, а більшість інфікованих не відчуває небезпеки і серйозних симптомів атипової пневмонії.

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Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла російська журналістка Олена Трофімова, яка перехворіла на коронавірусну інфекцію. Вона дала кілька порад на випадок інфікування (далі цитуємо):

Вірус дає пневмонію. Вона атипова! Тому не прослуховується фонендоскопом.

Хвороба буде тривати два-три тижні, плюс кілька тижнів відновлення. Тому готуйтеся до боротьби завдовжки в місяць-півтора.

Симптомів захворювання може або не бути зовсім, або вони будуть дуже слабкі. Але що буде напевно – це температура (від 37 і вище).

Кашель буває далеко не у всіх, відсутність нюху та смаку – теж. Але у всіх у якийсь момент з'явиться здавленість дихання.

Тести майже всі помилково-негативні, тому робити їх за гроші немає жодного сенсу.

Єдине, що дійсно варто зробити за свої кошти, – це КТ легенів. Обов'язково вимагайте визначити відсоток ураження! Зараз багато клінік цього уникають, але це саме та відправна точка, щодо якої буде зрозуміла динаміка.

При проходженні КТ обов'язково беріть знімок! Це робиться за окрему плату, але медики працюють тільки з ним.

Робити КТ відразу – теж не варто, помітні зміни відбуваються протягом перших п'яти днів.

Збивати невисоку температуру навіть не здумайте! Цим ви позбавите організм сил боротися самому. З огляду на те, що ліків від Ковіда немає, це єдина надія на перемогу.

Вимірюйте температуру три рази в день і записуйте її в графік. Цим ви полегшите завдання медикам, якщо раптом доведеться їхати в лікарню.

Обов'язково зберіть сумку заздалегідь. Погано стати може дуже різко. Всього за кілька годин ви можете втратити можливість рівно дихати.

За умов стрімкого ураження Ковідом може сильно захворіти серце. Це у багатьох, хоча описують по-різному.

У лікарню візьміть із собою: беруші (коли хропе весь поверх, заснути дуже важко), рушник (їх там не дають), побільше вологих серветок, кухоль, ложку, тарілку, піжаму, теплі шкарпетки і кофту, побільше футболок і обов'язково воду! Але найголовніше – багаторазову маску!!! У ній вам доведеться провести дуже багато часу.

Візьміть найнеобхідніший набір ліків, у стаціонарах із ними перебої.

Викликайте лікаря, але знайте, що чекати його доведеться дуже довго. Обов'язково гугліть усе, що він прописав. У лікарнях зазвичай дають антибіотики, які допомагають уникнути ускладнень.

Дуже важливий момент: будьте чуйними до свого організму. Ковід господарює тихо. Майже всі ковідники не відчувають небезпеки. В цьому криється жах атипової пневмонії. Мозок затуманений, тілу просто хочеться спати і не турбуватися.

Нічого не бійтеся! Приємного мало, але витерпіти можна. Чим швидше ви звернетеся за медичною допомогою, тим швидше виженете хворобу.

Більшість тих, хто одужав, виписують додому ще з ознаками пневмонії, але з цим нічого не поробиш. Відновлення триває близько місяця.

У лікарнях вас лікуватимуть ортопеди, офтальмологи і хірурги. Але сьогодні це нормально. Крапельниці може ставити будь-хто, зокрема й ті, хто не вміє цього робити. Треба бути вдячним кожній людині в "скафандрі". Їх залишилося дуже мало, тому ті, хто ще в лікарнях – це справжні люди, вони дійсно хочуть вам допомогти.

Годувати будуть погано, так що беріть із собою ніштяки. У всіх лікарнях приймають доставку, тому спочатку можна взяти зовсім трохи.

Побільше санітайзерів і взагалі будь-якого виду антисептиків! З миттям рук у стаціонарах туго.

Якщо є можливість, візьміть свій градусник! Але тільки ртутний! Цифрові дають похибку в цілий градус.

Якщо раптом є свій пульсоксиметр, його теж беріть.

Скажіть родичам, що обов'язково повернетеся. Зайва нервозність заважає відновленню.

Будьте впевнені, що в лікарні ви отримаєте нових друзів. Це важливо. Проходити випробування разом – дуже допомагає.

Робіть усе, щоб не потрапити під ШВЛ. У більшості випадків це шлях в один кінець.

Якщо швидка комизиться і натякає, що краще вам залишитися вдома, сміливо жахайте ситуацією. Ваше здоров'я важливе тільки вам і вашій родині.

Не соромтеся молитися, плакати і скаржитися. Всі ми люди. Весь спектр емоцій природний для людини.

Температура у ковідних хворих тримається близько місяця. Це нормально.