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18 травня • оновлено в 22:31
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Російська журналістка, яка перемогла COVID-19, дала поради іншим

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Тести на COVID-19 найчастіше помилково-негативні, а більшість інфікованих не відчуває небезпеки і серйозних симптомів атипової пневмонії.

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Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла російська журналістка Олена Трофімова, яка перехворіла на коронавірусну інфекцію. Вона дала кілька порад на випадок інфікування (далі цитуємо):

Журналістка, що перемогла COVID-19, дала поради

Журналістка, що перемогла COVID-19, дала поради

Колаж

  • Вірус дає пневмонію. Вона атипова! Тому не прослуховується фонендоскопом.

  • Хвороба буде тривати два-три тижні, плюс кілька тижнів відновлення. Тому готуйтеся до боротьби завдовжки в місяць-півтора.

  • Симптомів захворювання може або не бути зовсім, або вони будуть дуже слабкі. Але що буде напевно – це температура (від 37 і вище).

  • Кашель буває далеко не у всіх, відсутність нюху та смаку – теж. Але у всіх у якийсь момент з'явиться здавленість дихання.

  • Тести майже всі помилково-негативні, тому робити їх за гроші немає жодного сенсу.

  • Єдине, що дійсно варто зробити за свої кошти, – це КТ легенів. Обов'язково вимагайте визначити відсоток ураження! Зараз багато клінік цього уникають, але це саме та відправна точка, щодо якої буде зрозуміла динаміка.

  • При проходженні КТ обов'язково беріть знімок! Це робиться за окрему плату, але медики працюють тільки з ним.

  • Робити КТ відразу – теж не варто, помітні зміни відбуваються протягом перших п'яти днів.

  • Збивати невисоку температуру навіть не здумайте! Цим ви позбавите організм сил боротися самому. З огляду на те, що ліків від Ковіда немає, це єдина надія на перемогу.

  • Вимірюйте температуру три рази в день і записуйте її в графік. Цим ви полегшите завдання медикам, якщо раптом доведеться їхати в лікарню.

  • Обов'язково зберіть сумку заздалегідь. Погано стати може дуже різко. Всього за кілька годин ви можете втратити можливість рівно дихати.

  • За умов стрімкого ураження Ковідом може сильно захворіти серце. Це у багатьох, хоча описують по-різному.

  • У лікарню візьміть із собою: беруші (коли хропе весь поверх, заснути дуже важко), рушник (їх там не дають), побільше вологих серветок, кухоль, ложку, тарілку, піжаму, теплі шкарпетки і кофту, побільше футболок і обов'язково воду! Але найголовніше – багаторазову маску!!! У ній вам доведеться провести дуже багато часу.

  • Візьміть найнеобхідніший набір ліків, у стаціонарах із ними перебої.

  • Викликайте лікаря, але знайте, що чекати його доведеться дуже довго. Обов'язково гугліть усе, що він прописав. У лікарнях зазвичай дають антибіотики, які допомагають уникнути ускладнень.

  • Дуже важливий момент: будьте чуйними до свого організму. Ковід господарює тихо. Майже всі ковідники не відчувають небезпеки. В цьому криється жах атипової пневмонії. Мозок затуманений, тілу просто хочеться спати і не турбуватися.

  • Нічого не бійтеся! Приємного мало, але витерпіти можна. Чим швидше ви звернетеся за медичною допомогою, тим швидше виженете хворобу.

  • Більшість тих, хто одужав, виписують додому ще з ознаками пневмонії, але з цим нічого не поробиш. Відновлення триває близько місяця.

  • У лікарнях вас лікуватимуть ортопеди, офтальмологи і хірурги. Але сьогодні це нормально. Крапельниці може ставити будь-хто, зокрема й ті, хто не вміє цього робити. Треба бути вдячним кожній людині в "скафандрі". Їх залишилося дуже мало, тому ті, хто ще в лікарнях – це справжні люди, вони дійсно хочуть вам допомогти.

  • Годувати будуть погано, так що беріть із собою ніштяки. У всіх лікарнях приймають доставку, тому спочатку можна взяти зовсім трохи.

  • Побільше санітайзерів і взагалі будь-якого виду антисептиків! З миттям рук у стаціонарах туго.

  • Якщо є можливість, візьміть свій градусник! Але тільки ртутний! Цифрові дають похибку в цілий градус.

  • Якщо раптом є свій пульсоксиметр, його теж беріть.

  • Скажіть родичам, що обов'язково повернетеся. Зайва нервозність заважає відновленню.

  • Будьте впевнені, що в лікарні ви отримаєте нових друзів. Це важливо. Проходити випробування разом – дуже допомагає.

  • Робіть усе, щоб не потрапити під ШВЛ. У більшості випадків це шлях в один кінець.

  • Якщо швидка комизиться і натякає, що краще вам залишитися вдома, сміливо жахайте ситуацією. Ваше здоров'я важливе тільки вам і вашій родині.

  • Не соромтеся молитися, плакати і скаржитися. Всі ми люди. Весь спектр емоцій природний для людини.

  • Температура у ковідних хворих тримається близько місяця. Це нормально.

  • Ще якийсь час після одужання ми є вірусоносіями. Так що стежте за тим, щоб нікого не заразити!

Як писав OBOZREVATEL, 23-річна киянка Раїса Стаднюк підхопила коронавірус, але три тижні лікувала ГРВІ. Вона розповіла, як робила тест і що їй сказали в лікарні.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Теги
Новини Росії хвороба інфекція вірус
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