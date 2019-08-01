Журналісти викрили захмарні багатства коханки Шойгу

Коханка міністра оборони Росії Сергія Шойгу Олена Шебунова після початку роману стала володаркою мільярдного статку та величезного особняка на Рубльовці.

Гроші жінка заробила через напівпрозорі фірми або фірми-"прокладки" на контрактах із МНС і Міноборони РФ, повідомляється в розслідуванні The Insider.

Відомо, що в 1999 році (у 26 років) Шебунова влаштувалася на роботу в ГУП "Пищевик", підвідомчий МНС. Ця фірма займається доставкою харчування і входить в авіазагін міністерства.

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Сергій Шойгу КОНТ

Олена Шебунова The Insider

Жінка працювала стюардесою на одному з лайнерів, де й познайомилася з Шойгу. 6 березня 2001 року в неї народився син Данило Сергійович, батьком якого, ймовірно, є російський міністр.

The Insider

"Однак, в офіційній біографії чиновника цього немає, він визнає лише дітей від своєї дружини Ірини, з якою живе у шлюбі зі студентських років і має двох дочок, одна з яких – Ксенія – у 18 років купила дві ділянки на Рубльовці вартістю близько $9 млн", – відзначили журналісти.

"Впадає в очі деяка зовнішня схожість Данила і Сергія Шойгу", – додали вони.

Данило (зліва) The Insider

Данило The Insider

У матеріалі наголошується, що стосунки Олени Шебунової і Сергія Шойгу виданню підтвердили два джерела в структурах, близьких до МНС. За їхніми даними, їх любовний зв'язок тривав до 2017 року.

Відомо, що Данило Шебунов у 2018 році випустився зі спортшколи ЦСКА. Він грає у футбол на позиції нападника і заявлений як гравець молодіжного складу тульського "Арсеналу" – команди російської Прем'єр-ліги. Спонсорами клубу є державні оборонні підприємства.

Данило The Insider

"Після народження першої дитини, Данила, справи Олени Шебунової пішли в гору. Це можна зрозуміти хоча б подивившись на те, які автомобілі вона купує. Якщо до появи Данила вона їздила на ВАЗ 21083 і старенькій Honda, то майже одразу після купила Mercedes-Benz і золотистий Lexus RX 330", – звернули увагу розслідувачі.

Також жінка була власницею BMW i3, Toyota Land Cruiser та інших дорогих авто. Останнім коханка Шойгу купила Mercedes-Benz GLS 350D 4МАТIС, ринкова ціна якого становить близько 6 млн рублів (2,38 млн гривень).

Одна з машин коханки глави Міноборони РФ The Insider

Головним придбанням Шебунової журналісти назвали гігантський маєток в елітному селищі Жуковка вартістю 1,5 млрд рублів (близько 600 млн гривень), по сусідству з олігархами Ротенбергами.

Маєток Шебунової The Insider

У червоній рамці – ділянка Шебунової, в жовтій – Ахметової, у синій – володіння Ротенбергів The Insider

Крім того, жінка стала власницею найдорожчого ресторану на Мінській вулиці в російській столиці Москві.

Дорогий ресторан Шебунової The Insider

The Insider додає, що структури, в керівництво яких офіційно входила Шебунова, заробили мільярди рублів на будівництві військових містечок, а її бізнес-партнери займаються постачанням харчування у війська і шиттям військової форми.

Пов'язані із Шебуновою підрядники також поставляли для потреб Міноборони речове майно, багато контрактів при цьому полягали на неринкових умовах без проведення конкурсу.

Загалом, за підрахунками журналістів, пов'язані із Шебуновою фірми виручили на угодах із Міноборони і МНС РФ як мінімум 6,5 мільярда рублів.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно російський політолог Олександр Морозов назвав Сергія Шойгу наступником президента Росії Володимира Путіна. У списку ймовірних кандидатів на найвищу посаду в РФ також 6 інших чиновників.

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