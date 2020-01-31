Журналісти розсекретили, хто стоїть за наймасштабнішим фашистським інтернет-форумом у РФ

Фашистський інтернет-форум IronMarch.org ("Залізний марш"), який співпрацює з міжнародними націоналістичними організаціями, створив москвич узбецького походження Алішер Мухітдінов.

Як повідомляє російська служба "BBC", він закрив майданчик в 2017 році, після чого зник.

Форум "Залізний марш" створила людина, відома як Олександр Славрос. Його учасники хотіли перейти від тероризму до ядерного апокаліпсису. Деякі зараз сидять за вбивства і екстремізм.

Олександр Славрос був ідеологом: записував подкасти, знімав відеоролики, писав філософські есе і новели. Вони публікувалися на сайті Slavros.org, який був зареєстрований в 2011 році на ім'я Алішера Мухітдінова. Під ніком Alexander Slavros він також реєструвався в англомовних сервісах, де публікував саморобні плакати проти ЛГБТ, лібералів і троцькістів.

Алішер Мухітдінов ВВС

Сам Мухітдінов народився у впливовій узбецької сім'ї. Навчався на факультеті психології МГУ, потім перевівся на факультет політології, але був відрахований через пропуск іспиту з історії. Пізніше навчався на факультеті політології МДІМВ.

Однокурсниця Мухітдінова Євгенія Акуліна назвала його доброзичливим, ерудованим, ненав'язливим.

"Я категорично не підтримую такий погляд, але його позицію завжди слухала з цікавістю, за нею стояли знання", – сказала вона.

За словами колишнього однокурсника хлопця, він називав себе "метанаціоналістом".

"... смаглява шкіра, не зовсім російське обличчя. Очевидно, що ніякого відношення до російських нацистів він мати не міг. І в те, що американці називають white ethnostate [держава тільки для білих], Алішера б тупо не взяли. Він це прекрасно розумів, тому придумав власну ідеологію".

Колишні однокурсники згадують, що Мухітдінов носив тільки чорне – тактичний комбінезон з 15-ма кишенями, "як у Вассермана". Він також зрідка з "патріотичних міркувань" одягав діловий костюм від московської фабрики "Більшовичка". Славрос писав на форумі, що купує "мілітарі", тому що "цей одяг функціональний, і з поваги до предків-військових".

ВВС

В кінці нульових Славрос брав участь в мітингу ультраконсервативного руху "Народний собор" проти гей-параду в Москві. Пізніше опублікував 100-сторінковий маніфест "Руху російської залізної молоді". Славрос проголосив себе "абсолютним володарем" руху, учасники якого ділилися на "витязів", "войовників" і "воєвод". Вони зобов'язані були носити форму, а жінки - косоворотки і спідниці в підлогу.

Колишній учасник "Залізного маршу" розповів, що спочатку форум не був таким вже фашистським. Вони хотіли перевернути "культуру політкоректності": "Це був притулок для людей, які не могли висловлюватися в інших місцях".

Останнє повідомлення на форумі було опубліковано в листопаді 2017 року. Після цього сайт і форум зникли, як і друкований чоловіком журнал Rope Culture.

"BBC" зазначає, що майданчики знаходилися на різних хостингах, ймовірно, їх видалив сам творець. Не виключено, що форум зник через хакерську атаку. У 2019 року в мережі з'явилися дані 1200 акаунтів, зареєстрованих на ньому.

Зараз Мухітдінов живе на південному заході Москви в трикімнатній квартирі і не перебуває в розшуку. Кореспонденту вдалося додзвонитися до чоловіка, однак розговорити він відмовився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Римі було знайдено послання майбутнім поколінням від глави фашистської Італії Беніто Муссоліні.

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