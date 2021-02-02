Журналіст розкрив правду про відео з "палацу Путіна"

Заступник головного редактора російського інтернет-видання Mash, яке першим показало зсередини "палац Путіна" в Геленджику, спростувавши кадри з розслідування Олексія Навального, звільнився з роботи.

За словами Сергія Титова, в підготовці матеріалів про маєток все вирішували не журналісти, а "люди в костюмах". Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Чоловік не уточнив, про кого саме йдеться, але висловився про них нецензурно. Крім цього, роботу у виданні порівняв із часами Радянського Союзу.

Нагадаємо, що Mash стало першим ЗМІ, яке опублікувало кадри з "палацу Путіна". Всередині будівлі побував сам головний редактор видання Максим Іксанов, заявивши, що потрапити на об'єкт йому допоміг якийсь представник технічного нагляду. Іксанов зняв кадри, судячи з яких, палац ще тільки будується, а його кімнати, на відміну від показаного у фільмі Навального, є бетонними коробками без облицювання.

Пізніше канал "Росія 1" назвав палац "недобудованим апарт-готелем", а бізнесмен Аркадій Ротенберг дав інтерв'ю Mash, у якому оголосив себе власником зазначеної будівлі.

Пост Сергія Титова Telegram-канал titov's burden

Скришот Telegram-канал titov's burden

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські пропагандисти переконані, що фільм-розслідування опозиціонера Навального про палац глави РФ Володимира Путіна знімали в Німеччині нібито на гроші США.