Журналіст розкрив ймовірне місце перебування Путіна: "замкнувся в бункері"

Юрій Сергієнко Новини Росії 19:14, 8.05.2020 Оновлено: 20:13, 8.05.2020

Президент Росії Володимир Путін перебуває в максимальній ізоляції, ні з ким не спілкується і не проводить публічних зустрічей.

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Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк. За його словами, найімовірніше, російський лідер перебуває в своїй резиденції, через що виникло висловлювання "сидить у бункері".

"Путінський "бункер" – це все-таки річ абстрактна. Зрозуміло, Путін зараз ні з ким не спілкується і не проводить публічних зустрічей. Можна вважати, що він живе в своїй резиденції в Ново-Огарьово в максимальній ізоляції, щоб ніхто випадково не приніс йому цю коронавірусну заразу. Тому і виникло висловлювання "сидить у бункері". Напевно в справжній бункер він спуститься в разі, якщо Росія затіє ядерну війну зі Сполученими Штатами. А поки – гуляє один між берізками", – зазначив журналіст.

Цимбалюк зазначив, що йому одного разу вдалося побувати в цій резиденції. Це сталося за часів, коли українські представники ще приїжджали на переговори до Росії.

"Там навколо дуже високий паркан, кілька кілець охорони, прекрасний парк, будинок, тобто все, щоб жити і працювати, не залишаючи територію", – наголосив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заговорив після чуток про його хворобу і "смерть". Він направив усне послання главі Китаю Сі Цзіньпіну, яке стосувалося пандемії коронавірусу COVID-19.

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