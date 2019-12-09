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9 грудня • оновлено в 13:17
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

Жрите теперь мельдоний, запивайте настойкой боярышника

2.6т
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Российский спорт - это яркое отражение всей российской парадигмы жизни. Ничего не хотят добиваться честно. Всегда что-то крали, чтоб добиться результата. Крали чужую историю, чужие достижения, чужие идеи, чужие территории и чужие унитазы. И даже свою мочу, обогащенную мельдонием, пытались выкрасть. Но не удачно. В общем в спорте и в политике Кремль действует одинаково и теперь их нашла очередная награда.

Новини
Россию отстранили от Олимпийских игр и чемпионатов мира

Хочу поздравить российский спорт с заслуженной наградой от мирового сообщества. Жрите мельдоний, запивайте настойкой боярышника. И расплата за Крым тоже придет. За Украину, Грузию, Молдавию и за все преступления Кремля тоже придется ответить России и тем, кто это делал! Уверен на 100%.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Місце
Росія
Теги
Новини Росії спорт
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Мельдоний кстати очень хорошее и полезное средство. К допингу естественно никакого отношения не имеет. Продаётся в любой аптеке и не только в России.
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Mega Death
Mega Death
Надо на Украине выходной день объявить!)))
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Укрогамно попёрло. Дивись, Европа! Ты правда хочешь видеть у себя это быд ло?
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