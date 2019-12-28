Вообще-то, органы правопорядка должны быть вне политики. Еще при проклятом царском режиме, в полиции жестко следили, чтобы полицейские не имели политических симпатий и не состояли во всяких политических кружках, что в начале ХХ века было весьма популярно. Замеченных смутьянов немедленно увольняли.

И тут я согласен с решением полицейского руководства уволить сотрудницу конной полиции Татьяну Зиму, ибо, если она в соцсетях публично (!) называет Путина царем, публично критикует его, то, на мой взгляд, она не может быть сотрудницей полиции, ибо полиция вне политики. Либо не делай свои пристрастия публичными.

Новини Путиноид не может жить без дозы патриотизма

Это же касается ее подписки на аккаунты Навального. И дело не в том, что Навальный хороший и либерал.

Думаю, что руководству нужно было так же поступить, если бы она была подписана на какого-то махрового Дугина, или кого-то подобного. Еще раз, полиция должна быть вне политики.

И нужно разделять политический нейтралитет самих полицейских и выполнение ими преступных приказов, типа разгона демонстрантов. Приказы дают преступные начальники — вот за это начальников нужно судить. Но сами полицейские, еще раз повторю, не должны быть вовлечены в политическую деятельность или демонстрировать свои политические пристрастия.

Если я вижу полицейского, то я должен быть уверен, что передо мной абстрактный человек, задача которого заботиться о моей безопасности. И если им встретиться чудовище, типа Путина, то он должен получить полицейскую защиту, даже если полицейский тайно любит Навального.

Единственное, что могу сказать в поддержку Татьяны Зимы, это то, что, безусловно, ее увольнение действительно связано с политикой — с подпиской на Навального, ибо, если бы она была подписана на какого-то махрового Дугина или Чеснакова, то ее бы никогда не уволили.

Это для меня полицейский должен быть политически нейтральным, а для российского полицейского начальства ровно наоборот. Поэтому, я, на полном серьезе, рекомендую г-же Зиме вступить в "Единую Россию". И тогда она не только может писать в соцсетях, что захочет, но и быть уверенной, что ее никогда не уволят. При этом, она может быть сторонницей Навального, только не говорить об этом. Это как при СССР — стань членом партии, но дома можешь матом крыть Брежнева, никто не тронет.

Вот это самое отвратительное в современное России — то же двойное поведение и двоемыслие, как в совке. Если ты с партией — ты в шоколаде. Если думаешь иначе, то тоже в шоколаде.

Но если молчишь.

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