"...Второе. Мы видим на примере наших бывших я бы уже сказал коллег, насколько отравляются мозги. И если бы речь шла не о трагических обстоятельствах, об избежании трагедии, можно было бы только посмеяться посту Аркадия Бабченко, который у нас висит как ясное свидетельство того, что ориентиры потеряны. И говорить о том, что в списке "Миротворца" тот пилот, который спас множество людей. И что рейс был в Крым. И поэтому что? Поэтому было бы здорово, если бы они разбились, не дай бог.

Или считать, раз он в списке "Миротворца" и летает в Крым, который вполне справедливо считается незаконно оттяпанным у Украины, он не может быть героем при этом.

Человек, который две сотни народу спас, две сотни своих пассажиров и всех членов экипажа, совершил действительно героический поступок.

И все эти сравнения с тем, что вот гражданский летчик из Люфтваффе тоже спасает... Знаете что, меня никогда не радовало и может, наверное, никого радовать например, гибель почти 10 тысяч человек на "Вильгельме Густлоффе", на транспорте, который Александр Маринеско утопил. Потому что там помимо тех пресловутых экипажей подлодок сменных и так далее, и то, что он был не обозначен, это оправдывает самого Маринеско, который действительно увидел примерно по силуэту 40 тысяч тонн, так мне кажется. И который выпустил торпеду. Но ни восхищаться, ни сочувствовать мужеству командиров и команд кораблей немецких, которые спасали тонущих людей и спасли практически всех, кого смогли и даже больше (не забудьте, что это была зима) я не могу. И не радоваться их спасению я не могу. И ни один нормальный человек не может, человек, не потерявший все эти ориентиры.

И можно конечно хохотнуть и сказать, вот какому бесчинству властей подвергся журналист, например, из издания, которому мы не сочувствуем, например, Второго канала телевидения. Это бесчинство и над ним издеваются. Над ним издевается полиция. Над ним издевалась полиция. Человека по совершенно высосанному из пальца делу взяли, жестко арестовали, сломали руку. И его мы будем защищать. И будем защищать всех, над кем издеваются..."

"Бабченко что-то совсем понесло", - Серей Бунтман. Вчера.

Я вам гарантирую, друзья мои, вы сами не заметите, как начнете оплакивать "наших мальчиков, наших славных солдат, павших на восточном фронте", - Аркадий Бабченко. Позавчера.

Серей Бунтман. Сергей, Карл, на секундочку, Бунтман. Восхищается мужеству наших мальчиков, наших славных моряков Кригсмарине, спасавших людей от Маринеско. Которого что-то там немного оправдывает.

Нет, я знал, что до этого дойдет, но восторгающийся героизмом немецких моряков Бунтман - тут даже Дед Ванга ох*ел.

Бунтман. Кригсмарине.

Жизнь опять опередила мечту.

Правильно ли в таком случае я понимаю, что пилот "Уральских авиалиний" = моряки Кригсмарине?

Ну, что и требовалось доказать.

Собственно, именно это я и пытался донести.

Спасибо, Сергей!

Ну, что "Эхо" будет защищать журналиста "России-24" - уже и не новость. Свои люди.

Это же не Крым, "который вполне справедливо считается незаконно оттяпанным". Ну, кем-то там считается. Бывает.

Оказывается, не это - потеря ориентиров.

Оказывается, это пост Бабченко на "Эхе" - потеря ориентиров.

Не Прилепин, не Шаргунов, которого он влюбленно называет "Сережа", не Царев, не Горный, не Песков, не Шарий, не Дугин, не Проханов, не Чаплин, не Максим Шевченко, не Маша Захарова, не Бородай, - не весь тот ад, который они собрали на "Эхе".

А Бабченко.

Захар-то Прилепин, который рассказывает, что его батальон больше всего убил украинцев - норм.

Потеря ориентиров для заместителя главного редактора "Эха" - присутствие там Бабченко.

Дорогая партия! До каких пор на страницах нашей газеты будет публиковаться гнусная ложь отщепенцев и врагов народа!

Владимир Александрович. Срочно, срочно дайте Венедиктову открыть в Киеве представительство "Эха Москвы". Хорошие ж ребята, ну.

Кстати, а что там насчёт отрицания Победы-то? Искажение истории, восхищение немецкими подводниками, деды воевали - вот это всё.

Впрочем, ладно. Такое комментировать - только портить.

Ваш Дед Ванга.

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