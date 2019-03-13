Живе з чоловіком в іншому місці: у справі дівчинки-мауглі з РФ трапився несподіваний поворот

Мати 5-річної дівчинки-мауглі, знайденої у Москві, Ірина Гаращенко, швидше за все, не проживає у заваленій сміттям квартирі, де і знайшли її дочку у жахливому стані.

Про це кажуть сусіди. На їхню думку, жінка постійно їздить до чоловіка і пропадає у нього, оскільки вони часто чули раніше дитячий плач. У суді, як зазначили журналісти "КП", питання про місце проживання збентежило Гаращенко.

Але потім вона відповіла: "Так (підтвердила, що живе у квартирі з донькою. — Ред.). Рік тому дільничний бачив мою дитину. Вона чудово з ним спілкувалася".

Ірина Гаращенко ТАСС

Жінка стверджує, що не бачила сміття у своїй квартирі і не уявляє, де воно взялося.

"Я сама хотіла б це знати. Після обшуку я вдома ще не була. Я не бачила, що там відбувається. Але з того, що я чула, мені незрозуміло — чому зламана шафа, звідки на ліжку моєї дочки якісь книги..." — сказала вона.

Дівчинка-мауглі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гаращенко заявила, що переживає за свою дочку і має намір за неї боротися.

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