Жителів Сочі налякало нашестя великих павуків-вовків

Борис Бондар Новини Росії 17:10, 12.10.2020 Оновлено: 17:20, 12.10.2020

У Сочі жителі і гості міста стривожилися через нашестя в будинки і квартири павуків-вовків.

Про це повідомила "Російська газета". Учені заявили, що вони не становлять небезпеки.

Учений-ентомолог, співробітник Кавказького заповідника Олексій Бібін пояснив, що "нашестя" павуків пов'язано з теплою зимою і спекотним літом.

"У павуків-вовків тільки назва грізна. Насправді їх називають так, бо вони не плетуть павутину, а наздоганяють свою здобич. І небезпечні вони тільки для мух і комарів", – сказав Бібін.

Керівниця секції екології Сочинського відділення Російського географічного товариства Юлія Набережна зазначила, що не йдеться про аномалії.

Павуки зараз можуть активніше заповзати в будинки через те, що на вулиці стає прохолодніше.

У Telegram-каналі "Сочи сейчас" повідомили, що створіння досить великі: черевце діаметром від 3 до 5 сантиметрів, розмах лап до 7 сантиметрів.

У Сочі нашестя павуків-вовків
Telegram-канал Сочи сейчас
Місцеві жителі знаходять павуків у своїх квартирах
Telegram-канал Сочи сейчас
Екологи заявили, що павуки не є небезпечними
Telegram-канал Сочи сейчас
черевце діаметром від 3 до 5 сантиметрів
Telegram-канал Сочи сейчас

Як писав OBOZREVATEL, на російський Красноярськ налетіла зграя комах. На вулицях буквально доводиться відбиватися від роїв білих і зелених мошок. Також вони ускладнили рух для водіїв, діставшись навіть до доріг.

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