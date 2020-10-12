Жителів Сочі налякало нашестя великих павуків-вовків

У Сочі жителі і гості міста стривожилися через нашестя в будинки і квартири павуків-вовків.

Про це повідомила "Російська газета". Учені заявили, що вони не становлять небезпеки.

Учений-ентомолог, співробітник Кавказького заповідника Олексій Бібін пояснив, що "нашестя" павуків пов'язано з теплою зимою і спекотним літом.

"У павуків-вовків тільки назва грізна. Насправді їх називають так, бо вони не плетуть павутину, а наздоганяють свою здобич. І небезпечні вони тільки для мух і комарів", – сказав Бібін.

Керівниця секції екології Сочинського відділення Російського географічного товариства Юлія Набережна зазначила, що не йдеться про аномалії.

Павуки зараз можуть активніше заповзати в будинки через те, що на вулиці стає прохолодніше.

У Telegram-каналі "Сочи сейчас" повідомили, що створіння досить великі: черевце діаметром від 3 до 5 сантиметрів, розмах лап до 7 сантиметрів.

Як писав OBOZREVATEL, на російський Красноярськ налетіла зграя комах. На вулицях буквально доводиться відбиватися від роїв білих і зелених мошок. Також вони ускладнили рух для водіїв, діставшись навіть до доріг.