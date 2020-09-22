Жириновський заявив, що із США "пора закінчувати" найближчими десятиліттями. Відео

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський вважає, що США перестануть існувати як держава через 15-20 років.

Виступаючи перед журналістами 22 вересня, політик заявив, що США – це "країна-барахолка","країна-черкізон" і "з її існуванням пора закінчувати" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На думку Жириновського, у президента Дональда Трампа "немає більш потужної ракети, ніж в Росії".

"Ніякої ракети більш потужною, ніж у нас, у Трампа немає. Взагалі нічого немає. Країна-барахолка, країна-"черкізон", якій залишилося жити максимум 15-20 років. До мого сторіччя цієї держави не буде. Це буде подарунок, коли оголосять, що зникла, розформована держава США. Її більше немає", – сказав Жириновський.

Лідер ЛДПР переконаний, що в майбутньому там залишаться мексиканці або канадці, але не американці.

"Із США пора закінчувати вже найближчими десятиліттями", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці серпня Володимир Жириновський передбачав, що Олександр Лукашенко буде президентом незалежної Білорусі рік або два, а потім країна має попроситися до складу Росії.