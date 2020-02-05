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7 лютого • оновлено в 09:21
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Жириновський запропонував написати радісну пісню про перемогу до 9 Травня

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Лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував дати державне замовлення на написання до 9 травня "позитивної і оптимістичної пісні про перемогу".

На пленарному засіданні Держдуми Росії 5 лютого політик заявив, що Росії не вистачає "пісень про тих, хто вижив", передають РІА "Новости".

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

РІА "Новости"

"На що скаржаться ветерани війни? Ось кожен раз прийом 9 травня, багато пісень, вони всі про смерть. Ви можете зрозуміти, що ми живі? Ми, рядові, і маршали, і генерали, з тієї війни повернулися. Ми живі, а все пісні про померлих, про загиблих", – сказав Жириновський.

Він запропонував дати державне замовлення на "пісню перемоги". "У нас же є сьогодні хороші поети і музика, щоб була пісня Перемоги. Нова пісня, щоб вона була радісна, з оптимізмом. Щоб їм (ветеранам) хотілося посміхатися під цю пісню ... “Вставай, страна огромная”. Ми що, посміхатися будемо під цю пісню? .. Потрібна нова пісня", – переконаний політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році на 9 травня в Росії для дітей влаштували абсурдну акцію – виробники дитячих карнавальних костюмів заполонили інтернет рекламою нарядів під військову форму часів Другої світової війни.

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Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія Москва
Тег
Державна Дума Росії
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Это ж сколько им выжившим, на сегодня должно быть лет....
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Второй Вилли
Второй Вилли
Вот жирику первый куплет безвозмездно: Победа духовной была Дидываивали отчаянно За вечное царство ху.йла И кровожадного сталина
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Забралов Ник
Забралов Ник
про 1812 рік краще....
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