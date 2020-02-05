Жириновський запропонував написати радісну пісню про перемогу до 9 Травня

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував дати державне замовлення на написання до 9 травня "позитивної і оптимістичної пісні про перемогу".

На пленарному засіданні Держдуми Росії 5 лютого політик заявив, що Росії не вистачає "пісень про тих, хто вижив", передають РІА "Новости".

Володимир Жириновський РІА "Новости"

"На що скаржаться ветерани війни? Ось кожен раз прийом 9 травня, багато пісень, вони всі про смерть. Ви можете зрозуміти, що ми живі? Ми, рядові, і маршали, і генерали, з тієї війни повернулися. Ми живі, а все пісні про померлих, про загиблих", – сказав Жириновський.

Він запропонував дати державне замовлення на "пісню перемоги". "У нас же є сьогодні хороші поети і музика, щоб була пісня Перемоги. Нова пісня, щоб вона була радісна, з оптимізмом. Щоб їм (ветеранам) хотілося посміхатися під цю пісню ... “Вставай, страна огромная”. Ми що, посміхатися будемо під цю пісню? .. Потрібна нова пісня", – переконаний політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році на 9 травня в Росії для дітей влаштували абсурдну акцію – виробники дитячих карнавальних костюмів заполонили інтернет рекламою нарядів під військову форму часів Другої світової війни.

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