Жириновський заявив, що міг би виграти президентські вибори в Україні

Лідер російської Ліберально-демократичної партії (ЛДПР) Володимир Жириновський заявив, що міг би виграти вибори та стати президентом України.

За його словами в етері телеканалу "Росія 1", за нього "проголосували б і росіяни, і українці", пише РІА Новости. Одіозний політик також згадав про російську вакцину від коронавірусу.

Україні пропонували російський препарат від коронавірусу "навіть безкоштовно", проте українці відмовилися, поскаржився Жириновський.

Також глава ЛДПР заявив, що "не можна людей насильно змушувати вчити чужу мову", прокоментувавши набуття чинності ст. 30 Закону України про мову – щодо обов'язкового використання державної мови у сфері обслуговування.

"Так робили більшовики з 20-го по 40-й. Чим закінчилося все? Радянська влада звалилася в Україні і у нас", – сказав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Жириновського будуть заочно судити в Києві за статтею про фінансування тероризму. Справою займеться Шевченківський районний суд столиці. Також фігурантами справи стали ще два члена ЛДПР: заступник голови фракції в Держдумі Олексій Діденко і в.о. глави Хабаровського краю Михайло Дегтярьов.

Підготовче засідання було призначено на 19 січня, проте не відбулося через неявку сторони захисту.