Жириновський в Москві влаштував роздачу грошей "інвалідам та холопам": кричуще відео

У Росії одіозний політик, глава партії ЛДПР Володимир Жириновський роздав гроші перехожим в центрі Москви.

Відео з даним інцидентом опублікували в Twitter. На записі показано, що російський депутат стоїть в оточенні людей і роздає банкноти.

"Діти, інваліди, хто ще? Сироти, кріпаки, холопи", – каже Жириновський, роздаючи гроші. Голос за кадром командує натовпом: "Взяли – відходьте".

Пресслужба партії зазначає, що Жириновський був у Москві на Манежній площі. Там він спілкувався з містянами і нібито роздавав подарунки.

"Снігу сильного немає, зате я тут – замість Діда Мороза", – говорив Жириновський. Він також додав, що "всі повинні отримувати подарунки, гуляти на свіжому повітрі і обов'язково посміхатися".

При цьому в мережі розгнівалися на витівку Жириновського, називаючи його "щедрість" ганьбою і приниженням.

"Позорище", "Жириновський роздає свою п'ятисекундну зарплату. Апофеоз щедрості", "Пан! Подайте Христа ради. Барин подав і холоп давай лобом об землю:" Спасибі, пан. Бережи вас бог", "Докотилися", "Яке приниження!", "Треба було йому морду набити, а ці все хавають", "Сором"," Роздає то, що він же у всіх і вкрав", – обурювалися в мережі.

Жириновський роздає гроші "кріпаком і холопам" на Красній площі pic.twitter.com/Bmh4PxJpVL - Лента.ру (@lentaruofficial) 6 січня 2020 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політик Володимир Жириновський ледь не зірвав ефір кремлівським пропагандистам через чергового нападу антиукраїнського маразму.

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