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6 січня • оновлено в 14:47
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Жириновський в Москві влаштував роздачу грошей "інвалідам та холопам": кричуще відео

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У Росії одіозний політик, глава партії ЛДПР Володимир Жириновський роздав гроші перехожим в центрі Москви.

Відео з даним інцидентом опублікували в Twitter. На записі показано, що російський депутат стоїть в оточенні людей і роздає банкноти.

"Діти, інваліди, хто ще? Сироти, кріпаки, холопи", – каже Жириновський, роздаючи гроші. Голос за кадром командує натовпом: "Взяли – відходьте".

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Пресслужба партії зазначає, що Жириновський був у Москві на Манежній площі. Там він спілкувався з містянами і нібито роздавав подарунки.

"Снігу сильного немає, зате я тут – замість Діда Мороза", – говорив Жириновський. Він також додав, що "всі повинні отримувати подарунки, гуляти на свіжому повітрі і обов'язково посміхатися".

При цьому в мережі розгнівалися на витівку Жириновського, називаючи його "щедрість" ганьбою і приниженням.

"Позорище", "Жириновський роздає свою п'ятисекундну зарплату. Апофеоз щедрості", "Пан! Подайте Христа ради. Барин подав і холоп давай лобом об землю:" Спасибі, пан. Бережи вас бог", "Докотилися", "Яке приниження!", "Треба було йому морду набити, а ці все хавають", "Сором"," Роздає то, що він же у всіх і вкрав", – обурювалися в мережі.

Жириновський в Москві влаштував роздачу грошей "інвалідам та холопам": кричуще відео
Жириновський в Москві влаштував роздачу грошей "інвалідам та холопам": кричуще відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політик Володимир Жириновський ледь не зірвав ефір кремлівським пропагандистам через чергового нападу антиукраїнського маразму.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот это унижение для русских! хуже и не придумаешь! вот она ВЕЛИКАЯ россиюшка! МОЩНАЯ держава! ЦАРРРРСКОЕ государство! и не нойте потом что у вас нет денег! у вас есть спаситель вся руси жириновский!
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Борисс Робот
Борисс Робот
похоже Жирик до сих пор раздает халяву... часть мацковских ботова т ников покинули обоз и рванули на коленях за барской подачкой... но где же остальные ватопитеки...??? отзовитесь... хватит бухать...
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Тю, а хохлам шо раздавали?..
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