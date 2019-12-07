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7 грудня • оновлено в 14:09
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"Жириновський і Кисельов себе впізнали": професор відреагував на гучний скандал навколо російської мови

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Російський політик Володимир Жириновський і пропагандист Дмитро Кисельов впізнали себе у вираженні про "убогу і клоачну російську мову".

Так в інтерв'ю OBOZREVATEL російський професор філології Гасан Гусейнов прокоментував недавній скандал в РФ щодо його вислову про російську мову. За його словами, бурхлива реакція путінських активістів дорогого коштує, а він отримав несподіване професійне задоволення.

Нагадаємо, що 29 жовтня Гусейнов у своєму Facebook написав, що "в Москві, з сотнями тисяч українців і татар, киргизів і узбеків, китайців і німців, неможливо знайти нічого на інших мовах, окрім убогої і клоачної російської". Цей пост підірвав все російський інформаційний простір, професора звинуватили в русофобії і вимагали публічних вибачень.

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

антикор

"В цілому я дуже задоволений, що багато героїв мого поста тут же впізнали себе і відгукнулися, і Жириновський, і Кисельов, який вирішив, що я сп'яну все це написав, і Соловйов, і Кашин, і літератори типу Лук'яненка і Прилєпіна. Я отримав несподіване професійне задоволення. 30 років описую і вивчаю мову цих людей, їх мовний етос. І вони впізнали себе. Це дорогого коштує", – зазначив він.

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За словами Гусейнова, після скандалу його підтримали багато студентів і колеги, але деякі також побачили у ньому вихідця з Баку, який повинен повернутися "в свій аул".

"Цілком конкретні люди писали, що я повинен повернутися до своїх "овець". Одна людина з Ташкента навіть пропонував мені помінятися з ним квартирами, адже я, за його словами, просто "чуркистанська свиня". А він, як росіянин, переїде до себе на історичну батьківщину. Хоча його історична батьківщина якраз Ташкент", – підсумував професор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський професор філологічних наук Гасан Гусейнов пояснив відсутність україномовних шкіл в Росії і шкіл з мовами інших нацменшин.

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Автор
Катерина Іванова
Особи
Володимир Жириновський Дмитро Кисельов Захар Прилепин
Місце
Росія
Теги
росіяни російська мова Новини Росії
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Чурбан убогий, его язык только на рынке торговать
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Исаев Максим
Исаев Максим
Гусейнов может получить куда большее удовлетворение, когда сам у себя отсосёт! Обезьяны проделывают этот фокус с неподдельным мастерством!
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Кризский Игорь, странное ты существо, убожество xoxлоскотообразное. Сколько я тебя поцыента наблюдаю, ты всю дорогу на русском пишешь. Только не говори скот что это для того, чтобы тебя здесь русские тролли понимали.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Кризский Игорь, Ты на каком языке пишешь? На хохлятском тебя ни кто читать не будет
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