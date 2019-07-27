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"Жінок били. Ламали буквально": журналіст розповів про "пекло" у Москві

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Оператор YouTube-каналу відомого блогера Іллі Варламова Олексій Солоухін, якому силовики розбили ніс під час масштабного мітингу у Москві, вийшов на зв'язок.

У Telegram-каналі Varlamov News він повідомив, що у столиці Росії відбувається справжнє "пекло":

"Нас взяли в кільце, і стали всіх бити і приймати. Всі кричали, і було страшно. Я рятував камеру. Сфоткав [ніс], вже коли кров перестала йти. Звірі пи*дець, жінок били, тягнули на асфальт, ламали буквально. Нас залишилося 20 чоловік у кільці, і потім випустили. Я думав, що вже все, поїду відпочивати з ментами".

Скріншот

Скріншот

t.me/varlamov_news

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Також у мікроблозі було опубліковано фото понівеченого Олексія Солоухіна.

Олексій Солоухін

Олексій Солоухін

t.me/varlamov_news

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Москви 14 липня зібралася акція протесту через масовий недопуск на вибори у Мосміськдуму представників позасистемної опозиції. Протестуючі дійшли до мерії по Тверській вулиці. Колону очолили опозиційні політики Ілля Яшин і Любов Соболь. Присутні біля будівлі мерії Москви скандували: "Собяніна у відставку!", "Допускається!".

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Особа
Ілля Варламов
Місце
Росія Москва
Тег
мітинг
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Dell Alex
Dell Alex
"Нас взяли в кольцо, и стали всех бить и принимать. Все кричали, и было страшно." Вот когда бы вас убивали - было бы страшно. А до этого вы - тупые трусы ))))))))
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россияне подымайте задницы и идите скидывайте кровавого кремлевского маньяка-педофила
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
вот этим Украинцы и отличаются от россиян! У нас бы уже сотни тысяч людей вышли на Майдан а россине сопли жуют и смотрят как избивают их матерей сестер и детей! я горжусь что я Украинец и живу в свободной Украине! Россия это Зона-Концлагерь! итог закономерен
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