"Жінок били. Ламали буквально": журналіст розповів про "пекло" у Москві

Оператор YouTube-каналу відомого блогера Іллі Варламова Олексій Солоухін, якому силовики розбили ніс під час масштабного мітингу у Москві, вийшов на зв'язок.

У Telegram-каналі Varlamov News він повідомив, що у столиці Росії відбувається справжнє "пекло":

"Нас взяли в кільце, і стали всіх бити і приймати. Всі кричали, і було страшно. Я рятував камеру. Сфоткав [ніс], вже коли кров перестала йти. Звірі пи*дець, жінок били, тягнули на асфальт, ламали буквально. Нас залишилося 20 чоловік у кільці, і потім випустили. Я думав, що вже все, поїду відпочивати з ментами".

Скріншот t.me/varlamov_news

Також у мікроблозі було опубліковано фото понівеченого Олексія Солоухіна.

Олексій Солоухін t.me/varlamov_news

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Москви 14 липня зібралася акція протесту через масовий недопуск на вибори у Мосміськдуму представників позасистемної опозиції. Протестуючі дійшли до мерії по Тверській вулиці. Колону очолили опозиційні політики Ілля Яшин і Любов Соболь. Присутні біля будівлі мерії Москви скандували: "Собяніна у відставку!", "Допускається!".

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